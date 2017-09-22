Крейг БЕЛЛАМИ: «Всем безразличны твои успехи в Шотландии»

Экс-нападающий сборной Уэльса Крейг Беллами выразил уверенность, что успехи Брендана Роджерса на посту главного тренера «Селтика» не привлекут к его персоне интерес топ-клубов Премьер-Лиги.В минувшую среду «Селтик» увеличил свою беспроигрышную серию на внутренней шотландской арене до 56 матчей. Тем самым, Роджерс продолжает развивать успех, которого он добился в своем дебютном сезоне в Глазго, впервые с 1897 года выиграв лигу без единого поражения.

Кроме того, второй год подряд «Селтик» участвует на групповом этапе Лиги Чемпионов, что положительно сказалось на финансах — на этой неделе клуб объявил о росте доходов почти на 75%.

Как известно, Брендан отправился в Шотландию восстанавливать репутацию, которую он подпортил в «Ливерпуле», однако Беллами сомневается, что Роджерс снова сможет получить приглашение от большого английского клуба, работая в «Селтике».

«Брендан Роджерс не мог добиться большего, чем он добился с «Селтиком» в прошлом сезоне. Там у него репутация отличного тренера, но, пожалуй, ему будет сложно снова получить работу в одном из топ-клубов Премьер-Лиги».

«В основном потому — я почувствовал это на себе, выступая в Шотландии — что всем безразличны твои успехи там. До перехода в «Селтик» в январе у меня было больше предложений, чем следующим летом».

«Так происходит, потому что никому в Англии нет дела до тебя, если ты отправляешься выступать в Шотландию. Если ты хорош, тебя лишь говорят: «Ну, так и должно было быть». Я не чувствовал, что это кому-либо важно на юге», — цитирует Беллами Daily Mail.