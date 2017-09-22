Как Александру Шовковскому телефонные мошенники звонили

Экс-голкипер «Динамо» Александр Шовковский в своем Facebook поделился историей звонка от человека, который представился бывшим форвардом Георгием Деметрадзе с целью мошенничества.
«Звонок на мобильный телефон:
— Алло?
Страдальческий голос в трубке с грузинским акцентом:
— Алло! Братка, как дэла? Нэ узналъ? Ты что???, как нэ узналъ?
Возникло предположение, в каком приблизительно русле будет идти дальше этот разговор... Продолжаю его.
— Не узнал. С кем имею честь говорить?
— Эта Жора!!! — ещё более страдальчески
Я невозмутимо:
— Кто???
Обиженно-больно в трубке:
— Жора Дэметрадзе! Как тваи дэла?
Изумленно:
— Жора??!!!!! Какими судьбами?! Мои хорошо. А как твои дела?
— А мои х...ёво!
— Что так? Что случилось?
— В бальницэ лежу. Папал в ауарию я. Увэсь паламаный... ребра, нах.., папереламываул... Знаю, ты точна можеш мене памочь. Не магу дазваница Кахе, он мэр там, пастаяна в разъездах там... Телефон с сабой нету, а мне тут нада аперацию дэлать... Вобщэм, мене нада срочна 5000 тысч доларав... Не мене, а дохтару. Каха увыйдет на свиазь и я тебе атдам... Нада кровъ из насу...
— Конечно!!! Если надо, то бросай данные, кому переводить
— Я тебе напишу смс
— Да!!! Конечно — а сам уже набираю номер Кахи и Деми...».
Источник — Facebook.com
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