Как Александру Шовковскому телефонные мошенники звонили

Экс-голкипер «Динамо» Александр Шовковский в своем Facebook поделился историей звонка от человека, который представился бывшим форвардом Георгием Деметрадзе с целью мошенничества.

«Звонок на мобильный телефон:

— Алло?

Страдальческий голос в трубке с грузинским акцентом:

— Алло! Братка, как дэла? Нэ узналъ? Ты что???, как нэ узналъ?

Возникло предположение, в каком приблизительно русле будет идти дальше этот разговор... Продолжаю его.

— Не узнал. С кем имею честь говорить?

— Эта Жора!!! — ещё более страдальчески

Я невозмутимо:

— Кто???

Обиженно-больно в трубке:

— Жора Дэметрадзе! Как тваи дэла?

Изумленно:

— Жора??!!!!! Какими судьбами?! Мои хорошо. А как твои дела?

— А мои х...ёво!

— Что так? Что случилось?

— В бальницэ лежу. Папал в ауарию я. Увэсь паламаный... ребра, нах.., папереламываул... Знаю, ты точна можеш мене памочь. Не магу дазваница Кахе, он мэр там, пастаяна в разъездах там... Телефон с сабой нету, а мне тут нада аперацию дэлать... Вобщэм, мене нада срочна 5000 тысч доларав... Не мене, а дохтару. Каха увыйдет на свиазь и я тебе атдам... Нада кровъ из насу...

— Конечно!!! Если надо, то бросай данные, кому переводить

— Я тебе напишу смс

— Да!!! Конечно — а сам уже набираю номер Кахи и Деми...».