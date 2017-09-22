Квитки на матч Україна – Хорватія у касах

9 жовтня 2017 року о 21:45 у м. Київ на НСК «Олімпійський» відбудеться ключовий матч кваліфікації Чемпіонату світу ФІФА 2018 між національними збірними командами з футболу України та Хорватії.

Ви маєте можливість придбати квитки на цей матч в касі на Спортивній площі, 1, та в касі НСК «Олімпійський» на Троїцькій площі.

Нагадуємо Вам, що квитки на матч Україна – Хорватія іменні. Тож придбати квитки в касах можна лише за наступною процедурою:

Для придбання квитка при собі потрібно мати оригінал власного паспорту та ксерокопію паспортів решти осіб (не більше трьох), на яких купуються квитки.

У разі, якщо квитки купуються на особу віком до 16 років, обов’язковим документом для придбання квітка є свідоцтво про народження (оригінал або копія).

Кожен з 4-х квитків буде іменним, тобто на «корінці» квитка буде нанесено ПІБ особи-власника, яка може потрапити за ним на стадіон.

Одна особа може придбати не більше 4-х квитків.

УВАГА! Остерігайтесь підробок! З метою захисту квитків, на кожному з них нанесена голограма з логотипом Федерації футболу України.

Вартість квитків:

категорія PUBLIC: 70, 90, 100, 200, 250, 300, 400, 450, 500 гривень;

категорія BUSINESS: 500, 700, 800, 900 гривень.

ПРАВИЛА ВХОДУ НА СТАДІОН

УВАГА! Вхід на стадіон розпочнеться з 19:00. Зважаючи на додаткову процедуру контролю, просимо вболівальників, для власної зручності, приходити на стадіон, по можливості, заздалегідь до початку матчу.

Потрапити на стадіон можна лиже пред’явивши один з наступних документів:

паспорт громадянина України або іншої країни;

закордонний паспорт України або іншої країни;

свідоцтво про народження (для дітей до 16 років) – копія;

посвідчення водія;

іменну банківську картку з фотографією;

інший документ, що посвідчує особу у відповідності до ЗУ «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус.

Відповідальні служби стадіону будуть проводити звірку ПІБ на квитку з одним із зазначених вище документів. Потрапити на стадіон може лише особа, дані якої на квитку збігаються з даними в документах, що посвідчують особу.

Продавати та передавати квитки будь-яким чином іншим особам заборонено.

Квитки обміну та поверненню не підлягають.

При втраті або пошкодженні квитка дублікат не видається, а кошти не повертаються.