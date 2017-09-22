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Квитки на матч Україна – Хорватія у касах

Вартість перепусток - від 70 до 900 грн

  • 22.09.2017 08:26
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Квитки на матч Україна – Хорватія у касах
9 жовтня 2017 року о 21:45 у м. Київ на НСК «Олімпійський» відбудеться ключовий матч кваліфікації Чемпіонату світу ФІФА 2018 між національними збірними командами з футболу України та Хорватії. 
 
Ви маєте можливість придбати квитки на цей матч в касі на Спортивній площі, 1, та в касі НСК «Олімпійський» на Троїцькій площі.
 
Нагадуємо Вам, що квитки на матч Україна – Хорватія іменні. Тож придбати квитки в касах можна лише за наступною процедурою:
 
  • Для придбання квитка при собі потрібно мати оригінал власного паспорту та ксерокопію паспортів решти осіб (не більше трьох), на яких купуються квитки. 
  • У разі, якщо квитки купуються на особу віком до 16 років, обов’язковим документом для придбання квітка є свідоцтво про народження (оригінал або копія). 
  • Кожен з 4-х квитків буде іменним, тобто на «корінці» квитка буде нанесено ПІБ особи-власника, яка може потрапити за ним на стадіон.
  • Одна особа може придбати не більше 4-х квитків.
 
УВАГА! Остерігайтесь підробок! З метою захисту квитків, на кожному з них нанесена голограма з логотипом Федерації футболу України.
 
Вартість квитків: 
категорія PUBLIC: 70, 90, 100, 200, 250, 300, 400, 450, 500 гривень;
категорія BUSINESS: 500, 700, 800, 900 гривень.
 
 
ПРАВИЛА ВХОДУ НА СТАДІОН
УВАГА! Вхід на стадіон розпочнеться з 19:00. Зважаючи на додаткову процедуру контролю, просимо вболівальників, для власної зручності, приходити на стадіон, по можливості, заздалегідь до початку матчу. 
 
Потрапити на стадіон можна лиже пред’явивши один з наступних документів:
  • паспорт громадянина України або іншої країни;
  • закордонний паспорт України або іншої країни;
  • свідоцтво про народження (для дітей до 16 років) – копія;
  • посвідчення водія;
  • іменну банківську картку з фотографією;
  • інший документ, що посвідчує особу у відповідності до ЗУ «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус. 
 
Відповідальні служби стадіону будуть проводити звірку ПІБ на квитку з одним із зазначених вище документів. Потрапити на стадіон може лише особа, дані якої на квитку збігаються з даними в документах, що посвідчують особу.
 
Продавати та передавати квитки будь-яким чином іншим особам заборонено.
 
Квитки обміну та поверненню не підлягають.
 
При втраті або пошкодженні квитка дублікат не видається, а кошти не повертаються.

Источник — Sport.ua

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