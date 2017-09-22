Олег ЛУЖНЫЙ: «Ярмоленко нужно будет доказывать, что он лучше»

Бывший тренер Андрея Ярмоленко в киевском «Динамо» Олег Лужный заявил, что украинскому нападающему удастся завоевать место в основе дортмундской «Боруссии», если «на протяжении полугода он хорошо себя покажет». Также, по мнению специалиста, в нынешнем составе столичной команды есть игроки, которые могут заиграть в европейском топ-клубе и превзойти достижения вингера.

Как Вы оцениваете старт Андрея Ярмоленко в «Боруссии»?

Старт выдался удачным. Андрей – хороший футболист. Он играет сейчас не хуже, чем в «Динамо», а может, и лучше. Особенно удачным был первый выход в старте: несмотря на то, что команда проиграла, Ярмоленко забил красивый мяч и сыграл на высоком уровне. Я думаю, что «Боруссия» – это именно его команда, а Бундеслига – его чемпионат.

По Вашему мнению, Ярмоленко будет основным игроком «Боруссии» на протяжении нескольких сезонов?

Это зависит не только от него, но и от игры команды. Сейчас ему нужно «притереться» к коллективу и играть стабильно. Футболист не может играть в одном матче хорошо, а в следующих двух-трех – плохо. Да и отношение к нему будет несколько иное, ведь везде любят «своих», а иностранцы – это уже другое дело. Андрею нужно будет постоянно доказывать, что он сильнее партнеров по амплуа. Если на протяжении полугода он хорошо себе покажет, то завоюет место в основе.

Что бы Вы лично пожелали Андрею прямо сейчас?

Желаю с каждым матчем играть все лучше и лучше и по окончанию сезона получить приз «Лучшего игрока сезона» в Германии и, конечно, выиграть с командой Кубок и Бундеслигу.

Ярмоленко заиграл в команде без раскачки, сходу. Как Вы думаете, почему так?

Очевидно, это заслуга тренера дортмундцев. Бош почувствовал, что у Ярмоленко есть уверенность в себе, сразу его начал ставить. Андрей забивает, отдает голевые пасы, демонстрирует хорошую игру.

Видите ли кого-то из украинских футболистов в ближайшие годы в основе топовых европейских командах?

В «Динамо», к примеру, есть хорошие молодые футболисты: Шепелев, Буяльский, Цыганков.

Вы считаете, что они могут дорасти до уровня Ярмоленко?

Могут и превзойти его. Важно, какое у них будет отношение к футболу, самое трудное в их возрасте – это не останавливаться на их уровне и прогрессировать, ведь они могут и задрать нос от мысли, что они играют за «Динамо».

