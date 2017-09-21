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Сельта разошлась миром с Хетафе

«Вильярреал» и «Эспаньол» голов не забивали

  • 21.09.2017 23:53
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Чемпионат Испании. 5-й тур

«Вильярреал» – «Эспаньол» – 0:0
 
«Вильярреал» – Барбоса, Альваро Гонсалес, Коста, Марио Гаспар, Руис, Кастильехо, Тригерос (Форнальс, 81), Родри Эрнандес, Черышев (Сориано, 61), Бакка (Унал, 67), Бакамбу.
«Эспаньол» – Лопес, Лопес Сильва, Эрмосо, Кариколь, Хави Фуэго, Санчес, Хурадо, Дардер, Пьятти (Мелендо, 60), Морено, Баптистао (Гарсия, 68).
Предупреждения: Бакка (31), Бакамбу (41), Тригерос (71), Альваро Гонсалес (74), Санчес (77), Форнальс (85), Хави Фуэго (86).
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«Сельта» – «Хетафе» – 1:1
Голы: 1:0 – 25 Макси Гомес, 1:1 – 86 Анхель.

«Сельта» – Альварес, Гомес, Кастро, Мальо, Фонтас, Эрнандес, Хосабед (Васс, 81), Браис Мендес (Мор, 60), Систо (Лоботка, 74), Аспас, Макси Гомес.
«Хетафе» – Гуаита, Даконам, Антунеш, Суарес, Кала, Портильо (Анхель, 56), Бергара, Арамбарри, Фажр (Альваро, 56), Дьедиу (Монтеро, 75), Молина.
Предупреждения: Даконам (17), Хосабед (57), Антунеш (66), Макси Гомес (69), Суарес (74), Альваро (90).

Источник — Sport.ua

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