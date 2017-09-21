Неймар уладил конфликт с Кавани, извинившись перед командой

Форвард ПСЖ Неймар принес извинения перед игроками парижского клуба за конфликт с Эдинсоном Кавани в матче против «Лиона».
Сообщается, что Тияго Силва выступил переводчиком во время обращения бразильского нападающего к команде.
Напомним, в матче 6-го тура чемпионата Франции Неймар хотел исполнить пенальти, но одиннадцатиметровый удар неудачно пробил Кавани. До этого футболисты поспорили за право исполнить штрафной удар.
Добавим, что 30-летний уругваец не смог реализовать 11-й пенальти, начиная с сезона 2010/11. Он держит пальму первенства в этом сомнительном рейтинге: у Криштиану Роналду («Реал») и Лионеля Месси («Барселона») на данный момент по 9 промахов.
Источник — L`Equipe
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