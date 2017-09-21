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Неймар уладил конфликт с Кавани, извинившись перед командой

Латиноамериканские форварды нашли общий язык

  • 21.09.2017 22:51
  • 2149 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Неймар и Кавани
© Getty Images. Неймар и Кавани

Форвард ПСЖ Неймар принес извинения перед игроками парижского клуба за конфликт с Эдинсоном Кавани в матче против «Лиона».

Сообщается, что Тияго Силва выступил переводчиком во время обращения бразильского нападающего к команде.

Напомним, в матче 6-го тура чемпионата Франции Неймар хотел исполнить пенальти, но одиннадцатиметровый удар неудачно пробил Кавани. До этого футболисты поспорили за право исполнить штрафной удар.

Добавим, что 30-летний уругваец не смог реализовать 11-й пенальти, начиная с сезона 2010/11. Он держит пальму первенства в этом сомнительном рейтинге: у Криштиану Роналду («Реал») и Лионеля Месси («Барселона») на данный момент по 9 промахов.

Источник — L`Equipe

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Комментарии
    digital_summer
      digital_summer, 21.09.2017 22:55
    +1
    В топ-тройке лузер-рейтинга трое самых ультра-топ-игроков. Весело
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    scorpio16
    online
      scorpio16, 21.09.2017 22:57
    0
    Видать шейхи сказали выступать поменьше , а то засунус в такие фавелы , что никто не найдет , когда Неймар пришел с требованием продать Эдисона ... А если серьезно , то слава богу , что конфликт исчерпан , тем интереснее еврокубки смотреть будет, конкуренция неплохая нарисовывается
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    killiastorm
      killiastorm, 21.09.2017 23:12
    0
    Ну да, вибачився і залагодив, але до кінця року Кавані в команді не буде
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    Shunya
    online
      Shunya, 22.09.2017 00:13
    0
    digital_summer, 21.09.2017 22:55
    В топ-тройке лузер-рейтинга трое самых ультра-топ-игроков. Весело
    у Лео 1 з 9 пас на Суареса
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