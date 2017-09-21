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Петер БОС: «У Ярмоленко есть проблемы с тем, чтобы играть 90 минут»

Главный тренер дортмундского клуба – о заменах украинца в середине второго тайма

  • 21.09.2017 21:48
  • 4179 просмотров
  • 12 комментария
Метки
ФК Боруссия Дортмунд. Петер Бос
© ФК Боруссия Дортмунд. Петер Бос

Наставник дортмундской «Боруссии» Петер Бос оценил готовность 27-летнего украинского вингера Андрея Ярмоленко отыграть полный матч.

«У Ярмоленко есть проблемы с тем, чтобы играть все 90 минут. 

Но он, несомненно, очень хороший игрок, который участвовал почти во всех голевых атаках нашей команды», – сказал Бос.

Источник — Twitter

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Комментарии
    KOLEJORZ
    KOLEJORZ, 21.09.2017 21:51
    -5
    Это тебе не пешком ходить против половины чемпионата Украины... там бегать надо каждую минуту
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    watchbot
      watchbot, 21.09.2017 21:53
    +18
    Шарит. Физуху Ярмоле нужно будет подтянуть. Там скорости бешенные. Он за свои 66 минут против Гамбурга набегал почти столько же, сколько и их нападающий за весь матч
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    RomarioUA
      RomarioUA, 21.09.2017 21:59
    +10
    Хватает пока и тех минут, что дают, чтобы набралось туча наших и дортмундских комментаторов. Уходить с поля под апплодисменты - просто красава, Андрюха!
    Давай, дерзай!
    Ты упорный чертяка.
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    bonv
      bonv, 21.09.2017 22:00
    +5
    Ярмола не сачкує на полі. Викладається на повну. Той хто задає темп. Свою роботу зробив і можна замінити.
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    zzg77
      zzg77, 21.09.2017 22:00
    +2
    Что-то новое! Понравился источник - ТВИТТЕР!!!!
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    naboo
      naboo, 21.09.2017 22:14
    +3
    Перед заменой было видно, как он пыхтит, возвращаясь в оборону. Но тренер наверняка заметил, как часто Андрей возвращался назад, чтобы помочь Пищеку. Кстати, они с поляком настолько хорошо взаимодействуют, будто уже давно вместе играют. Так вот: с такой выкладкой он не может отыграть весь матч. Физуху он уже не подтянет, а вот более экономно тратить силы - может. Только не как Коноплянка! ;)))
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    Lion
      Lion, 21.09.2017 22:14
    +2
    zzg77, 21.09.2017 22:00
    Что-то новое! Понравился источник - ТВИТТЕР!!!!

    Футбольный обозреватель выложил в своем Твиттере слова тренера, что тут нового или непонятного.
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    tsvik12
    tsvik12, 21.09.2017 22:15
    +1
    Перейшов на зовсім інший рівень - сильний чемпіонат, нові вимоги, ігри кожні три дні... Треба перебудуватися. Не все зразу. Буде працювати гарно - скоро буде готовий і на 90 хв.
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    wondy
      wondy, 21.09.2017 22:24
    -1
    а у меня вот вопрос немного не по теме. когда тут минусуют комментарии типо первого, с чем именно люди не согласны? с тем что в нашем чемпе можно реально не напрягаясь клубам типо динамо и шахтера занимать первое место или с тем,что в нашем футболе 95 процентов дерева?
    мне и правда интересно. может,минусующие смогут ответить прежде чем меня заминусуют?)))
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    Tetiy
      Tetiy, 21.09.2017 22:26
    +2
    На жаль інтенсивність гри в Германії набагато вища, тому не дивно, що його не вистачає. А ще це дасть про себе знати, коли його організм піде у відпустку за звичкою, а виявиться, що відпустки нема. Але думаю це пройде з проведенням повноцінної підготовки до сезону за новим розкладом. Тому цей сезон будет дуже важкий для Ярмоленка, дай Боже йому провести його достойно!
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    pylyporlyk
      pylyporlyk, 21.09.2017 22:43
    0
    Німці у захваті від гри Андрія&#65281;Читаю пости на офіційних сторінках BVB та Боса у фб і нe знаходжу жодного натяку на погану функціоналку. В основному пeрeважають фрази "Ярмолeнко-боєць та тeхнар" і "хто такий Дeмбeлe". Алe спорт юа шукає всe одно ложку дьогтю...
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    digital_summer
    online
      digital_summer, 21.09.2017 22:44
    0
    Tetiy, 21.09.2017 22:26
    Тому цей сезон будет дуже важкий для Ярмоленка, дай Боже йому провести його достойно!
    Да он играет с таким интересом и такая жадность к игре, как будто 100 лет не играл. Поэтому пока будет такое бешенное желание - проблем у него не будет от слова вообще, ни с физухой, ни с взаимопониманием
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