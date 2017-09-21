Петер БОС: «У Ярмоленко есть проблемы с тем, чтобы играть 90 минут»

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В Харькове могут закрыть аэропорт. Шахтер вновь сменит прописку? 22:50 — Dynamo_s_Dnepra У Шахтера будет замечательный повод переехать в безопасный Мариуполь.. Но эта саранча попрет в Ки...