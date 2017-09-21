Петер БОС: «У Ярмоленко есть проблемы с тем, чтобы играть 90 минут»

Наставник дортмундской «Боруссии» Петер Бос оценил готовность 27-летнего украинского вингера Андрея Ярмоленко отыграть полный матч.
«У Ярмоленко есть проблемы с тем, чтобы играть все 90 минут.
Но он, несомненно, очень хороший игрок, который участвовал почти во всех голевых атаках нашей команды», – сказал Бос.
Источник — Twitter
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Давай, дерзай!
Ты упорный чертяка.
Футбольный обозреватель выложил в своем Твиттере слова тренера, что тут нового или непонятного.
мне и правда интересно. может,минусующие смогут ответить прежде чем меня заминусуют?)))
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