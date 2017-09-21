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Андрей ВОРОНИН: «Рад, что снова стал частью сборной Украины»

Экс-форвард «Байера» и «Ливерпуля» – о работе селекционером

  • 21.09.2017 20:42
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sport-express.ru. Андрей Воронин
© sport-express.ru. Андрей Воронин

Селекционер сборной Украины Андрей Воронин рассказал о своей новой должности.

- Андрей Викторович, как и когда возникла идея приглашения вас на эту должность? 
- Точную дату уже, конечно, не вспомню. Окончательно предложение было озвучено во время моего недавнего визита в Киев на матч «Динамо» с албанским «Скендербеу». Андрей Шевченко пригласил меня на эту игру, мы посмотрели футбол, пообщались и договорились посотрудничать. Но предварительные разговоры на эту тему велись и раньше.

Как возникла идея? Причины более-менее очевидны. Все больше игроков из центральной и западной Европы являются кандидатами в нашу главную команду. Трое из них выступают в Германии. Двое - в пражской «Славии». Один - в Англии. Еще несколько играют в Бельгии. Далеко не последние украинские футболисты представляют турецкие клубы…

Ну а я, как вы знаете, почти всю свою сознательную жизнь в футболе провел на Западе, долгие годы играл в Бундеслиге, выступал в АПЛ и примерно знаю эту кухню. Более того, до сих пор живу в Германии и имею возможность следить за нашими легионерами.

- Ваши отношения с ФФУ как-то оформлены?
- На сегодняшний день - нет. Пока ничего не подписывали. Сейчас главное, чтобы сборная хорошо провела два оставшихся матча отборочного цикла ЧМ-2018 и добилась поставленной цели. Ну а потом будет видно.

- В официальном сообщении говорится о том, что вы приступаете к новым обязанностям уже на этой неделе…
- Пока что не могу сказать ничего конкретного: информация, на которую вы ссылаетесь, появилась на сайте федерации только вчера (эта беседа состоялась в среду днем). В любом случае мы находимся на постоянной связи с Андреем Николаевичем, и как только возникнут какие-то поручения с его стороны, я всегда готов отравиться на ту или иную игру с участием кандидатов в сборную.

Теоретически это может быть не только Германия, но и любая европейская страна. Сам Шевченко, как я понял, планирует в ближайшее время отправиться на матч «Шахтер» с «Манчестер Сити». А я пока что нахожусь в режиме ожидания инструкций со стороны главного тренера.

 - Означает ли ваше появление в штабе сборной непосредственное участие в сборах, предваряющих официальные матчи?
- Повторюсь, сейчас не время строить какие-то далеко идущие планы. Я рад, что, пусть и в совершенно новом для себя амплуа, снова стал частью команды, в которой провел незабываемые десять лет своей карьеры. Выступать в сборной всегда было для меня особой честью. Я очень гордился этим, горжусь и сейчас.

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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