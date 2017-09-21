Кто и зачем защищает Сергея Курченко

У здания Хозяйственного суда Харькова 20-го сентября прошёл пикет. Около ста человек собрались у входа в здание суда, чтобы выразить свой протест на действия судьи Вячеслава Усатого, под председательством которого рассматривается дело об имущественном споре между Курченко, владельцем клуба «Металлист» и кредиторами, то есть разными юрлицами и физлицами, которым беглый олигарх задолжал в общей сложности 1 млрд. гривен. Данный представитель Фемиды пытается решить дело в пользу Курченко, развалившего ФК «Металлист», и доведшего его до сумасшедших долгов и полного, можно сказать, краха. Вместо решения вопроса в пользу города, передачи управления имуществом клуба уполномоченному админсуда, судья Усатый делает всё возможное, чтобы Сергей Курченко по прежнему сохранял полный контроль над тем имуществом и теми объектами, которые сегодня находятся в его руках. Для чего это делается? Ответ прост. В планах Курченко выжать максимум из того, что осталось от клуба, продолжить деребанить деньги от аренды полей, помещений, через подставных лиц получая «наличку» в свой карман.

А поля эти с каждым днём все больше и больше приходят в негодность. Но сбежавшего в Москву Курченко это не волнует. В любой момент он даст команду и будет продана земля и сами помещения на этой земле, в пользу любого, кто готов будет на месте некогда ухоженных полей, детской академии футбола и тренировочной базы построить коттеджи, развлекательные заведения и тому подобное. Участие в пикетировании приняли: общественная организация «Справедливый суд», Национальный Корпус во главе с начальником их штаба Микуленко Станиславом, ультрас «Металлиста», члены клуба болельщиков «Металлист 1925», а также родители и дети из детской футбольной школы «Металлист 1925». Пришли поддержать пикет и простые жители города, которым не безразлична судьба клуба «Металлист», за который болело три поколения жителей города. На пикете присутствовали журналисты разных СМИ, и был даже представитель ОБСЕ. Все прошло цивилизовано и мирно.

Но заседание суда в этот день не состоялось, хотя активисты планировали это заседание посетить. Как выяснилось, проводится оно и не должно было, ведь дело находится в кассации и слушаться в Хозяйственном суде будет только после того как его вернут из Киева. И ещё деталь такая, охранять здание суда приехало 5 патрульных машин полиции и 3 микроавтобуса с отрядом спецназначения в бронежилетах. Понятное дело людей, которые вершат правосудие и делают всё для соблюдения закона, во имя народа, должны охранять. Только вопрос: действительно ли люди в судейских мантиях всё делают во благо собственного народа?