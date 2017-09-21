Президентом Федерации футбола Киевской области стал одиозный депутат

Сегодня состоялась внеочередная конференция Федерации футбола Киевской области.
Делегаты конференции единогласно избрали Председателем Киевской областной федерации футбола народного депутата Украины Ярослава Москаленко. Добавим, то оба конкурента нового главы КОФФ сняли свои кандидатуры.
Заместителями председателя стали Леонид Джужик и Александр Нигруца. Заместителями - Олег Балагура, Андрей Засуха, Виталий Крупенко и Леонид Пята. Исполнительный комитет Киевской областной федерации футбола был избран в количестве семнадцати специалистов.
Напомним, Москаленко – бывший депутат «Партии регионов», двумя руками голосовал за законы 16 января 2014 года, которые привели к силовому противостоянию на Майдане. Сейчас входит в парламентскую группу «Воля народу».
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