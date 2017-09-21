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Президентом Федерации футбола Киевской области стал одиозный депутат 19:52 — mavast Його обирали однодумці, значить так думають і така Киїщина 19:43 — Oleg Bugaets а я і не здивувався-в нас безліч тих хто в думках підтримує і зараз Януковича та його партію

Вадим ЕВТУШЕНКО: Интересы украинских тренеров нужно защищать 19:44 — Виктор Иванов Права украинских тренеров должны защищать украинские тренера. В итоге в тех командах, которые тре...