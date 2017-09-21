Нури ШАХИН: «Ярмоленко – тот футболист, который нужен нашей команде»

Хавбек дортмундской «Боруссии» Нури Шахин прокомментировал игру Андрея Ярмоленко в последних матчах.
«Андрей – отличный футболист. Он впечатлил меня еще в матче против сборной Украины. В раздевалке перед встречей с английским «Тоттенхэмом» я ему просто сказал, что он крутой. Ярмоленко – настоящий мужчина, лучше здесь сказать нельзя. Он тот футболист, который нужен нашей команде», – сказал Шахин.
Источник — Kicker
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