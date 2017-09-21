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Нури ШАХИН: «Ярмоленко – тот футболист, который нужен нашей команде»

Хавбек дортмундской «Боруссии» оценил игру 27-летнего украинского вингера

  • 21.09.2017 18:43
  • 2065 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Нури Шахин
© Getty Images. Нури Шахин
Хавбек дортмундской «Боруссии» Нури Шахин прокомментировал игру Андрея Ярмоленко в последних матчах. 
 
«Андрей – отличный футболист. Он впечатлил меня еще в матче против сборной Украины. В раздевалке перед встречей с английским «Тоттенхэмом» я ему просто сказал, что он крутой. Ярмоленко – настоящий мужчина, лучше здесь сказать нельзя. Он тот футболист, который нужен нашей команде», – сказал Шахин. 

Источник — Kicker

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Комментарии
    Richi555
      Richi555, 21.09.2017 19:22
    +5
    Эти слова про Ярмолу значат намного больше и показывают реальное положение дел, чем все высказывания наших экспердов всяческих.
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    ChMP
    online
      ChMP, 21.09.2017 19:27
    0
    Комментарий свернут. Показать
    посмотрим! но пока что респект - отлично выглядит во всех матчах
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    Геннадий Горбан
      Геннадий Горбан, 21.09.2017 19:37
    +2
    Перевели более коректно.На самом деле он сказал "Ярмоленко-настоящий мужик с яйцами"
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