Вадим ЕВТУШЕНКО: Интересы украинских тренеров нужно защищать

Экс-тренер сборной Украины Вадим Евтушенко считает, что интересы отечественных тренеров стоит защищать в своей стране. Эту мысль известный специалист высказал во время участия в радиопрограмме Александра Гливинского «Просто футбол»:



— Если украинские клубы приглашают иностранных тренеров, то это, должны быть специалисты уровнем выше, чем наши тренеры. А не то что мы видим сейчас, когда есть несколько таких тренеров в украинской Премьер-лиге, которые, мягко говоря, не сильнее тех, которые сидят без работы. В этом отношении можно задать вопрос Федерации футбола: у нас каждый год выпускается по 20 специалистов с ПРО-дипломами, но где им работать? Я вот в Швеции работал, так там каждый год 12 человек получают дипломы, но в скандинавской стране клубов побольше, чем сейчас в Украине. В Швеции есть возможность работать нашим специалистам, а у нас - негде работать. Поэтому Федерация футбола должна стоять на защите своих специалистов. Европейские федерации не очень охотно берут тренерами иностранцев, возьмем Францию, Голландию, Германию, Италию, Испанию, не говоря уже об английской Премьер-лиге, которая стоит особняком. Все-таки, дают своим специалистам работать. Поэтому ФФУ тоже стоит стать на защиту интересов своих специалистов.



— То есть вы предлагаете ввести своеобразный лимит на иностранных тренеров?

— Может быть не лимит, но клубы, к примеру, должны платить большие деньги за иностранных тренеров, как было раньше — за футболистов-легионеров.



— Такая себе ввозная пошлина на тренеров?

— Почему бы нет, об этом стоит задуматься.

