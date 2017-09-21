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ЛУЖНЫЙ: «Бош почувствовал, что у Ярмоленко есть уверенность в себе»

Тренер «Динамо» считает, что успешная игра украинца в «Боруссии» – заслуга главного тренера «шмелей»

  • 21.09.2017 17:58
  • 549 просмотров
  • 1 комментария
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dynamo.kiev.ua. Олег Лужный
© dynamo.kiev.ua. Олег Лужный
Экс-тренер Андрея Ярмоленко в киевском «Динамо» Олег Лужный заявил, что украинскому нападающему удастся завоевать место в основе дортмундской «Боруссии», если на протяжении полугода он хорошо себя покажет.
 
– Как Вы оцениваете старт Андрея Ярмоленко в «Боруссии»?
– Старт выдался удачным. Андрей – хороший футболист. Он играет сейчас не хуже, чем в «Динамо», а может, и лучше. Особенно удачным был первый выход в старте: несмотря на то, что команда проиграла, Ярмоленко забил красивый мяч и сыграл на высоком уровне. Я думаю, что «Боруссия» – это именно его команда, а Бундеслига – его чемпионат.
 
– По Вашему мнению, Ярмоленко будет основным игроком «Боруссии» на протяжении нескольких сезонов?
– Это зависит не только от него, но и от игры команды. Сейчас ему нужно «притереться» к коллективу и играть стабильно. Футболист не может играть в одном матче хорошо, а в следующих двух-трех – плохо. Да и отношение к нему будет несколько иное, ведь везде любят «своих», а иностранцы – это уже другое дело. Андрею нужно будет постоянно доказывать, что он сильнее партнеров по амплуа. Если на протяжении полугода он хорошо себе покажет, то завоюет место в основе.
 
– Что бы Вы лично пожелали Андрею прямо сейчас?
– Желаю с каждым матчем играть все лучше и лучше и по окончанию сезона получить приз «Лучшего игрока сезона» в Германии и, конечно, выиграть с командой Кубок и Бундеслигу.
 
– Ярмоленко заиграл в команде без раскачки, сходу. Как Вы думаете, почему так?
– Очевидно, это заслуга тренера дортмундцев. Бош почувствовал, что у Ярмоленко есть уверенность в себе, сразу его начал ставить. Андрей забивает, отдает голевые пасы, демонстрирует хорошую игру.
 
– Видите ли кого-то из украинских футболистов в ближайшие годы в основе топовых европейских командах?
– В «Динамо», к примеру, есть хорошие молодые футболисты: Шепелев, Буяльский, Цыганков.
 
– Вы считаете, что они могут дорасти до уровня Ярмоленко?
Могут и превзойти его. Важно, какое у них будет отношение к футболу, самое трудное в их возрасте – это не останавливаться на их уровне и прогрессировать, ведь они могут и задрать нос от мысли, что они играют за «Динамо».
 
Напомним, что в матче пятого тура Бундеслиги Ярмоленко поучаствовал в двух голах в ворота «Гамбурга». 

Источник — Xsport

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Комментарии
    staand26
    online
      staand26, 21.09.2017 18:15
    0
    З Лужним ніхто носа не задере.
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