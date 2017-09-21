Атлетико договорился с Челси о трансфере Диего Косты

Форвард лондонского «Челси» Диего Коста вернется в мадридский «Атлетико», за который выступал с 2007 по 2014 год, откуда впоследствии перебрался в клуб АПЛ.

«Атлетико» и «Челси» достигли предварительной договоренности о трансфере Диего Косты. Руководство английского клуба разрешило игроку приехать в Мадрид в ближайшие дни, чтобы пройти медицинское обследование и договориться о контракте с нашим клубом», — написано в сообщении мадридского клуба.

Контракт 28-летнего испанского нападающего «Челси» действует до лета 2019 года. В случае перехода Диего Коста не сможет играть за «Атлетико» до открытия зимнего трансферного окна.