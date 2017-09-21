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Атлетико договорился с Челси о трансфере Диего Косты

Мадридский клуб заявил, что достиг предварительной договоренности о трансфере 28-летнего нападающего

  • 21.09.2017 17:20
  • 927 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Диего Коста
© Getty Images. Диего Коста
Форвард лондонского «Челси» Диего Коста вернется в мадридский «Атлетико», за который выступал с 2007 по 2014 год, откуда впоследствии перебрался в клуб АПЛ.
 
«Атлетико» и «Челси» достигли предварительной договоренности о трансфере Диего Косты. Руководство английского клуба разрешило игроку приехать в Мадрид в ближайшие дни, чтобы пройти медицинское обследование и договориться о контракте с нашим клубом», — написано в сообщении мадридского клуба.
 
Контракт 28-летнего испанского нападающего «Челси» действует до лета 2019 года. В случае перехода Диего Коста не сможет играть за «Атлетико» до открытия зимнего трансферного окна.

Источник — ФК Атлетико

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Комментарии
    KOLEJORZ
    online
    KOLEJORZ, 21.09.2017 17:39
    0
    отлично
    Ссылка
    Геннадий Горбан
    online
      Геннадий Горбан, 21.09.2017 17:43
    +2
    Как он перейдет если трансферное окно завершилось?
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    LeGa77
    LeGa77, 21.09.2017 18:01
    +1
    Перейдет и не будет играть до зимы?
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    KOLEJORZ
    online
    KOLEJORZ, 21.09.2017 18:22
    0
    LeGa77, 21.09.2017 18:01
    Перейдет и не будет играть до зимы?
    он итак не играет изза конфликта с тренером
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