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Александр Гливинский начал вести программу на радио

Пресс-атташе сборной Украины по футболу стал автором и ведущим радиопрограммы о футболе

  • 21.09.2017 16:54
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Sport.ua. Александр Гливинский
© Sport.ua. Александр Гливинский
Известный журналист, телевизионный комментатор, пресс-атташе национальной сборной Украины по футболу Александр Гливинский начал вести программу «Просто футбол» на «Просто Радио».

Каждый понедельник Александр приглашает в эфирную студию известных футбольных специалистов (тренеров, экс-футболистов, журналистов). Тема обсуждения – актуальные проблемы украинского и мирового футбола.

В первых программах уже приняли участие экс-игрок сборной Украины Сергей Нагорняк, заслуженные тренеры Украины Александр Ищенко и Вадим Евтушенко. Гостем следующего эфира «Просто Футбола» будет главный тренер молодежной сборной Украины Александр Головко.
 
Программу «Просто Футбол» можно послушать по понедельникам на 102,5 FM («Просто Радио») с 19:00 до 21:00.

Источник — Sport.ua

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