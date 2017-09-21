Александр Гливинский начал вести программу на радио

Известный журналист, телевизионный комментатор, пресс-атташе национальной сборной Украины по футболу Александр Гливинский начал вести программу «Просто футбол» на «Просто Радио».



Каждый понедельник Александр приглашает в эфирную студию известных футбольных специалистов (тренеров, экс-футболистов, журналистов). Тема обсуждения – актуальные проблемы украинского и мирового футбола.



В первых программах уже приняли участие экс-игрок сборной Украины Сергей Нагорняк, заслуженные тренеры Украины Александр Ищенко и Вадим Евтушенко. Гостем следующего эфира «Просто Футбола» будет главный тренер молодежной сборной Украины Александр Головко.



Программу «Просто Футбол» можно послушать по понедельникам на 102,5 FM («Просто Радио») с 19:00 до 21:00.