Интер подписал 17-летнего форварда Бока Хуниорс – Колидио

Форвард аргентинского «Бока Хуниорс» Факундо Колидио перешел в итальянский «Интер».
Миланский клуб получил международный сертификат 17-летнего нападающего и подписал с ним трехлетний контракт.
Колидио пока будет выступать за молодежную команду «Интера».
По информации transfermarkt.de, «Бока Хуниорс» заработал на продаже молодого аргентинца 6 миллионов евро.
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