Интер подписал 17-летнего форварда Бока Хуниорс – Колидио

он итак не играет изза конфликта с тренером

ахааа хаааа)) четкый комент

И что? его Фред поцеловал?

Гнилой допинг-клуб. Многие вспоминают про допинги Фреда, Рыбки. Но в 2011 году на этом поймали ещ...

Так одна же из проб. Когда обнародуют результаты повторных проб, тогда и будет, что говорить. Кло...