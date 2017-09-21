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Интер подписал 17-летнего форварда Бока Хуниорс – Колидио

Аргентинский клуб заработал на продаже молодого форварда 6 миллионов евро

  • 21.09.2017 16:52
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La Nacion. Факундо Колидио
© La Nacion. Факундо Колидио
Форвард аргентинского «Бока Хуниорс» Факундо Колидио перешел в итальянский «Интер».
 
Миланский клуб получил международный сертификат 17-летнего нападающего и подписал с ним трехлетний контракт.
 
Колидио пока будет выступать за молодежную команду «Интера».
 
По информации transfermarkt.de, «Бока Хуниорс» заработал на продаже молодого аргентинца 6 миллионов евро.

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