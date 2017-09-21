U-21: Вартість квитків на гру Україна – Нідерланди – 20 та 30 гривень

10 жовтня 2017 року молодіжна збірна України з футболу (U-21) зіграє свій перший домашній матч в межах кваліфікації Чемпіонату Європи 2019. Суперником української молодіжки стануть однолітки з Нідерландів.
Матч відбудеться у Києві на стадіоні «Оболонь Арена» о 18:00.
Придбати квитки на матч Україна – Нідерланди можна тут, в касі на Спортивній площі, 1, а також - 24 вересня (матч ФК «Оболонь-Бровар» - ФК «Гірник-Спорт»), 7 жовтня (матч ФК «Оболонь-Бровар» - ФК «Балкани») та в день матчу Україна - Нідерланди, 10 жовтня, в касі стадіону «Оболонь Арена».
Вартість квитків – 20 та 30 гривень.
Источник — esport.in.ua
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