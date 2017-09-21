Владимир БЕССОНОВ: «Ярмоленко становится одним из лидеров Боруссии»

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной СССР Владимир Бессонов заявил, что уверен в том, что украинский вингер дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко своей игрой доказывает, что становится одним из лидеров «шмелей».

– Как Вы оцениваете старт Андрея Ярмоленко в «Боруссии»?

– Андрей – мо-ло-дец, причем во всех смыслах этого слова.

– По Вашему мнению, Ярмоленко будет основным игроком «Боруссии» на протяжении сезона?

– Да. Учитывая ту игру, которую он демонстрирует, я могу назвать его одним из лидеров «Боруссии».

– Что бы Вы лично пожелали Андрею прямо сейчас?

– Окончательно стать лидером немецкого коллектива и также стабильно выступать в сборной Украины.

– Ярмоленко вошел в команду без раскачки, сходу. Как Вы думаете, почему так?

– У меня были опасения по этому поводу: сможет ли он сразу заиграть на высоком уровне, но после игры в Лиге чемпионов с «Тоттенхэмом», отпали все опросы по отношению к его игре. Он доказывает на поле, что он на самом деле становится одним из лидеров «Боруссии».

– Видите ли кого-то из украинских футболистов в ближайшие годы в основе топовых европейских командах?

– Сложно сказать. Может быть, Александр Зинченко, но в его возрасте уже нужно играть, а не сидеть в запасе.