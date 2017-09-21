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Владимир БЕССОНОВ: «Ярмоленко становится одним из лидеров Боруссии»

Бывший наставник «Днепра» и «Зари» прокомментировал игру украинского вингера в дортмундском клубе

  • 21.09.2017 15:28
  • 1194 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Динамо Киев. Владимир Бессонов
© ФК Динамо Киев. Владимир Бессонов
Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной СССР Владимир Бессонов заявил, что уверен в том, что украинский вингер дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко своей игрой доказывает, что становится одним из лидеров «шмелей».
 
– Как Вы оцениваете старт Андрея Ярмоленко в «Боруссии»?
– Андрей – мо-ло-дец, причем во всех смыслах этого слова.
 
– По Вашему мнению, Ярмоленко будет основным игроком «Боруссии» на протяжении сезона?
– Да. Учитывая ту игру, которую он демонстрирует, я могу назвать его одним из лидеров «Боруссии».
 
– Что бы Вы лично пожелали Андрею прямо сейчас?
– Окончательно стать лидером немецкого коллектива и также стабильно выступать в сборной Украины.
 
– Ярмоленко вошел в команду без раскачки, сходу. Как Вы думаете, почему так?
– У меня были опасения по этому поводу: сможет ли он сразу заиграть на высоком уровне, но после игры в Лиге чемпионов с «Тоттенхэмом», отпали все опросы по отношению к его игре. Он доказывает на поле, что он на самом деле становится одним из лидеров «Боруссии».
 
– Видите ли кого-то из украинских футболистов в ближайшие годы в основе топовых европейских командах?
– Сложно сказать. Может быть, Александр Зинченко, но в его возрасте уже нужно играть, а не сидеть в запасе.
 
Напомним, что в матче пятого тура Бундеслиги Ярмоленко поучаствовал в двух голах в ворота «Гамбурга». 

Источник — Xsport

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Комментарии
    tsvik12
    tsvik12, 21.09.2017 16:17
    0
    Рано ще таке говорити. Хай працює!
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