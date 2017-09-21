РАМОС: «Чем больше мы говорим о судействе, тем хуже оно становится»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал поражение от «Бетиса» (0:1) в матче пятого тура испанской Ла Лиги.

«Чем больше мы говорим о судействе, тем хуже оно становится. Нужно уважать арбитров и понимать, что они стараются выполнять свою работу как можно лучше.

Я не удивляюсь, что они не дают пенальти нам, но дают их «Барселоне». Но если бы мы забили три мяча, то не переживали бы по этому поводу. Ужасное начало сезона, мы обеспокоены. Играли против тех соперников, которые обычно увозят с «Бернабеу» совсем другой результат. Нам нужно двигаться вперед и думать о следующих соперниках.

Мы все тот же клуб, который полтора месяца назад выигрывал титулы. У нас великолепный состав, нам нет оправданий», – сказал Рамос.