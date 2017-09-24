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10-й тур
Сталь Каменское
1:1
Олимпик Д
24.09.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Сталь и Олимпик на Оболонь-Арене сыграли вничью

Команда Егише Меликяна наконец-то прервала свою серию из семи поражений подряд

  • 24.09.2017 15:56
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pfcstal.com
© pfcstal.com

В первой игре воскресенья каменская «Сталь» на поле киевской «Оболонь-Арены» принимала донецкий «Олимпик». Фаворитами в паре считались гости, но хозяева после нескончаемой серии поражений в чемпионате на уходящей неделе наконец-то выиграли в рамках национального кубка, а теперь готовились преподнести большой сюрприз.

В дебюте поединка острее выглядели «олимпийцы», но «сталевары» даже при максимальной оттяжке игроков в оборону были готовы быстро развернуть игру и провести скоростной выпад. Такое начало настроило на оптимистичный лад, ведь погода и пустые трибуны, мягко говоря, не порадовали.

«Олимпик» мог открыть счет уже на 7-й минуте, когда «порвался» левый фланг обороны «Стали». Перед Беленьким остался один вратарь, но именно он и вышел победителем. Это было не все. Мяч отскочил к Мохе, тот бил наверняка и угодил в спину отвернувшегося защитника – только угловой. Хозяева и дальше лишь оборонялись, ведь гости атаковали разнообразно и держали выгодный для себя темп.

К середине скоростные характеристики стали иными, а вот роли остались прежними. Хозяева оборонялись, гости атаковали, счет оставался начальным до 24-й минуте. «Синие» заработали угловой, и после навеса Кузика расположившийся на ближней штанге Месхи головой подрезал мяч, да так удачно, что он оказался в дальнем нижнем углу – 1:0.

Резкого усиления игры в исполнении «олимпийцев» не последовало. Показалось, что они временно попали в игровой тупик, мяч все чаще стал застревать в середине поля. За десять минут до перерыва команда Романа Санжара имела серию угловых, но это в дворовом футболе за пять корнеров назначали пенальти, а у нас счет не изменился. Не произошло этого и в компенсированное время, когда Пеньков не позволил отличиться Богданову прямым ударом со штрафного под перекладину.

Сразу после возобновления игры «Олимпик» с двумя свежими футболистами в составе принялся планомерно расшатывать оборону «Стали», которая не сильно сопротивлялись такому направлению игру и дружно оборонялась. Правда, этот отрезок одностороннего движения не продлился и десяти минут.

Пришлось проигрывающим откатиться назад, чтобы и второй мяч не пропустить, и самим разогнаться. Сравнять счет удалось на 60-й минуте, причем комбинацию нужно оценить по достоинству. В концовке атаки Моха отпасовал пяткой, а оказавшийся без опеки Беленький направил мяч в дальний угол – 1:1.

«Сталевары» не сдались и не провалились. Вскоре уже Климчук едва не огорчил Махарадзе, которому было непросто перевести мяч на угловой. Дальше игра шла до гола. Моха штрафной на 75-й минуте выполнил на технику, стенку обвел, но и в угол ворот не попал. Роману Санжару очень не нравилось, как его футболисты наносят удары с убойных позиций, нервных клеток он не жалел. Пример? На 87-й минуте Хомутов бил головой с линии вратарской, а попал по центру ворот, где находился кипер. Забить победный мяч так никому и не удалось.

Сергей СЕМЕНОВ

 
«Сталь» – «Олимпик» – 1:1 (1:0)
 
«Сталь»: Герман Пеньков, Александр Тымчик, Артур Даниелян, Глеб Грачев, Евгений Ткачук, Андрей Якимив, Марьян Мысык (Гор Малакян, 55), Михаил Месхи, Орест Кузык, Неманья Обрадович (Артем Хоцяновский, 82), Данило Кныш (Юрий Климчук, 65)
«Олимпик»: Заури Махарадзе, Антон Поступаленко (Александр Мигунов, 46), Артем Шабанов, Виталий Федорив, Иван Брикнер (Зураб Очигава, 46), Эмерсон, Андрей Богданов, Иван Сондей (Владислав Хомутов, 65), Моха Рхарсалла, Сергей Шестаков, Станислав Беленький
 
Арбитр: Сергей Бойко (Киевская обл.)
 
 Михаил Месхи, 24 - Станислав Беленький, 60.
 Михаил Месхи, 79. Андрей Якимив, 45. Артем Хоцяновский, 86. Александр Тымчик, 91. - Иван Брикнер, 40. Зураб Очигава, 62.
 
Удары (в створ): 4 (3) – 14 (5).
Угловые: 3 – 12.
Офсайды: 4 – 2.

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Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.

Источник — Sport.ua

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