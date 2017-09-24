Сталь и Олимпик на Оболонь-Арене сыграли вничью

В первой игре воскресенья каменская «Сталь» на поле киевской «Оболонь-Арены» принимала донецкий «Олимпик». Фаворитами в паре считались гости, но хозяева после нескончаемой серии поражений в чемпионате на уходящей неделе наконец-то выиграли в рамках национального кубка, а теперь готовились преподнести большой сюрприз.

В дебюте поединка острее выглядели «олимпийцы», но «сталевары» даже при максимальной оттяжке игроков в оборону были готовы быстро развернуть игру и провести скоростной выпад. Такое начало настроило на оптимистичный лад, ведь погода и пустые трибуны, мягко говоря, не порадовали.

«Олимпик» мог открыть счет уже на 7-й минуте, когда «порвался» левый фланг обороны «Стали». Перед Беленьким остался один вратарь, но именно он и вышел победителем. Это было не все. Мяч отскочил к Мохе, тот бил наверняка и угодил в спину отвернувшегося защитника – только угловой. Хозяева и дальше лишь оборонялись, ведь гости атаковали разнообразно и держали выгодный для себя темп.

К середине скоростные характеристики стали иными, а вот роли остались прежними. Хозяева оборонялись, гости атаковали, счет оставался начальным до 24-й минуте. «Синие» заработали угловой, и после навеса Кузика расположившийся на ближней штанге Месхи головой подрезал мяч, да так удачно, что он оказался в дальнем нижнем углу – 1:0.

Резкого усиления игры в исполнении «олимпийцев» не последовало. Показалось, что они временно попали в игровой тупик, мяч все чаще стал застревать в середине поля. За десять минут до перерыва команда Романа Санжара имела серию угловых, но это в дворовом футболе за пять корнеров назначали пенальти, а у нас счет не изменился. Не произошло этого и в компенсированное время, когда Пеньков не позволил отличиться Богданову прямым ударом со штрафного под перекладину.

Сразу после возобновления игры «Олимпик» с двумя свежими футболистами в составе принялся планомерно расшатывать оборону «Стали», которая не сильно сопротивлялись такому направлению игру и дружно оборонялась. Правда, этот отрезок одностороннего движения не продлился и десяти минут.

Пришлось проигрывающим откатиться назад, чтобы и второй мяч не пропустить, и самим разогнаться. Сравнять счет удалось на 60-й минуте, причем комбинацию нужно оценить по достоинству. В концовке атаки Моха отпасовал пяткой, а оказавшийся без опеки Беленький направил мяч в дальний угол – 1:1.

«Сталевары» не сдались и не провалились. Вскоре уже Климчук едва не огорчил Махарадзе, которому было непросто перевести мяч на угловой. Дальше игра шла до гола. Моха штрафной на 75-й минуте выполнил на технику, стенку обвел, но и в угол ворот не попал. Роману Санжару очень не нравилось, как его футболисты наносят удары с убойных позиций, нервных клеток он не жалел. Пример? На 87-й минуте Хомутов бил головой с линии вратарской, а попал по центру ворот, где находился кипер. Забить победный мяч так никому и не удалось.

Сергей СЕМЕНОВ