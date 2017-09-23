Динамо и Верес без зрителей сыграли вничью

«Динамо» и «Шахтер» продолжают заочную гонку за лидерство в турнирной таблице, и чтобы вернуть себе в ней первую строчку, команде Александра Хацкевича в камерной обстановке пустого стадиона «Динамо» нужно было побеждать «Верес», что с учетом того, что у ровенчан самая надежная оборона в Премьер-лиге, сделать было совсем непросто.

Мбокани и Мораес сразу же выдвинулись далеко вперед, и перед остальными футболистами «Динамо» стояла задача, удобно доставить мяч своим форвардам, способным решить исход матча. Оба были под бдительным присмотром, и даже при двух угловых, которые выполнял Гонсалес, хозяева предпочли розыгрыш мяча, а не навесы в штрафную. На 10-й минуте Мбокани и Мораес показали хорошее взаимодействие, и Бандура не без труда отбил мяч после удара бразильца. Через минуту – еще более слаженная работа, и Мбокани после передачи Мораеса вывалился один на один с Бандурой, но вынужден был сместиться влево, а с острого угла переиграть вратаря «Вереса» было уже сложно.

Ровенчане не только отсиживались у своих ворот, но и искали свои шансы. Первый из них возник на 16-й минуте после удара Волошиновича с левого угла штрафной в дальний угол – мяч пролетел в полуметре от штанги. Аналогичный удар тот же Волошинович продублировал спустя 5 минут – в этот раз до каркаса ворот было не так близко.

«Динамо» в темпе чуть выше среднего продолжало расшатывать оборону «Вереса», и едва ли не каждую атаку киевлянам удавалось завершать ударами. Пусть не всегда точными, как это было у Мбокани и Мораеса, но, тем не менее, Бандуру они заставили поволноваться. Именно так было на 34-й минуте, когда Мораес головой подрезал мяч в угол ворот – голкипер «Верес» лишь взглядом проводил мяч, который прокатился у штанги, но с внешней стороны ворот.

По мере приближению к перерыву рисунок игры не менялся, но атаки «Динамо» уже не так часто находили своё завершение. Сергийчук на 43-й минуте, наконец-то, улучил момент, по центру ворвался в штрафную, но своевременный выход из ворот Коваля не позволил ровенчанину отличиться. Уже перед самым перерывом блеснул и Бандура – его сейв после удара Буяльского под перекладину стал украшением первого тайма.

Сразу после перерыва «Верес» несколько удивил, когда не стал отсиживаться в обороне, а провел ряд позиционных атак. Ничего интересного они гостям не принесли, но зато разгрузили оборону. На 55-й минуте, когда мяч в штрафной угодил в руку игроку «Вереса», киевляне настойчиво требовали у арбитра Труханова назначения пенальти, но услышаны не были. Игра в атаке у «Динамо» не шла, что давало возможности гостям для ответных выпадов. Волошинович и Евгений Пасич дважды проверили бдительность Коваля, и оба раза голкипер «Динамо» выручал свою команду.

С выходом Гармаша «Динамо» сразу же заиграло острее, и на 68-й минуте Мбокани упустил момент, который нужно было реализовывать. Ворвавшись в штрафную по центру, форвард «Динамо» на замахе убрал Адамюка, а дальше нужно было только попасть в угол ворот – этого-то сделать и не удалось. Мбокани в этот вечер был явно не в ударе. На 80-й минуте своего форварда киевляне вывели на удар из района 11-ти метров, но Мбокани чуть затянул, что позволило защитнику мужественно броситься под мяч – и для «Динамо» лишь угловой.

Лишь в самом конце основного времени «Динамо» удалось организовать нечто, похожее на навал, но этого было не достаточно, чтобы наиграть на забитый мяч.

0:0 в матче, в котором «Верес» подтвердил обоснованность своих претензий на место в первой шестерке. И это – как минимум.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

«Динамо» – «Верес» – 0:0

«Динамо»: Максим Коваль, Евгений Хачериди, Йосип Пиварич, Тамаш Кадар, Виктор Цыганков, Дерлис Гонсалес (Денис Гармаш, 65), Николай Морозюк, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (Артем Беседин, 90), Дьемерси Мбокани, Жуниор Мораес

«Верес»: Александр Бандура, Ростислав Волошинович (Геннадий Пасич, 88), Сергей Борзенко, Сергей Симинин, Валерий Федорчук, Василий Кобин, Владимир Адамюк, Михаил Сергийчук (Евгений Морозенко, 92), Роман Карасюк, Руслан Степанюк, Евгений Пасич (Антон Котляр, 83)

Арбитр: Константин Труханов (Харьков)



Сергей Сидорчук, 74. - Михаил Сергийчук, 90. Сергей Сидорчук, 74.- Михаил Сергийчук, 90.

Удары (в створ): 19 (8) – 11 (3).

Угловые: 11 – 2.

Офсайды:3 – 2.



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