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Sportske Novosti: Срна сдал положительный допинг-тест прошлой весной

Одна из многочисленных допинг-проб игрока донецкого «Шахтера» дала положительный результат

  • 21.09.2017 14:46
  • 1246 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Отсутствие 35-летнего капитана донецкого «Шахтера» Дарио Срны в матче 9 тура УПЛ против «Черноморца» породило массу слухов о том, что футболист мог сдать положительный допинг-тест.

Предполагалось, что Срна сдал положительный тест на допинг после матча первого раунда Лиги чемпионов против «Наполи» (2:1), который состоялся 13 сентября. Но нескольких дней, которые прошли после матча, слишком мало, чтобы сделать все необходимые исследования.

Хорватский портал Sportske Novosti сообщает, что у Дарио Срны действительно была взята положительная допинг-проба, но было это в весенней части УПЛ сезона 2016/2017. Тогда на протяжении короткого периода времени Срна сдал 4-5 допинг-проб, одна из которых дала положительный результат.

Если положительная проба была взята в Украине, украинская сторона обязана Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и предоставить свои объяснения произошедшему.

Источник — Sportske novosti

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Комментарии
    tsvik12
    tsvik12, 21.09.2017 15:02
    +7
    Не хороша тенденція в Шахтарі. Але є позитив - в Бутка практика буде.
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    tsvik12
    tsvik12, 21.09.2017 15:03
    +2
    Так все швидко...не пройшло і року
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    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 21.09.2017 15:11
    0
    Читайте внимательно эту утку- за короткое время 4-5 допинг-проб одна из которых дала положительный результат.А остальные?Ведь следы допинга можно заметить даже через 30 дней!!!
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