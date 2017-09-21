Sportske Novosti: Срна сдал положительный допинг-тест прошлой весной

Отсутствие 35-летнего капитана донецкого «Шахтера» Дарио Срны в матче 9 тура УПЛ против «Черноморца» породило массу слухов о том, что футболист мог сдать положительный допинг-тест.

Предполагалось, что Срна сдал положительный тест на допинг после матча первого раунда Лиги чемпионов против «Наполи» (2:1), который состоялся 13 сентября. Но нескольких дней, которые прошли после матча, слишком мало, чтобы сделать все необходимые исследования.

Хорватский портал Sportske Novosti сообщает, что у Дарио Срны действительно была взята положительная допинг-проба, но было это в весенней части УПЛ сезона 2016/2017. Тогда на протяжении короткого периода времени Срна сдал 4-5 допинг-проб, одна из которых дала положительный результат.

Если положительная проба была взята в Украине, украинская сторона обязана Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и предоставить свои объяснения произошедшему.