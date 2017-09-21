Матч Партизан — Динамо пройдет без зрителей

В связи с решением Контрольного, этического и дисциплинарного органа УЕФА от 7 августа 2017 года, которое поддержал Апелляционный орган УЕФА 31 августа 2017 года, по поводу инцидентов, произошедших во втором отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА между ФК «Партизан» и ФК «Будучност» Подгорица и третьем отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА между ФК «Партизан» и ФК «Олимпиакос», ФК «Партизан» обязан сыграть свои следующие два домашних матча УЕФА за закрытыми дверями.

Соответственно, матч ФК «Партизан» – ФК «Динамо» Киев, который должен состояться 28 сентября 2017 года, пройдёт без зрителей.