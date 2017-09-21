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Матч Партизан — Динамо пройдет без зрителей

Сербский клуб наказан за инциденты в матче с ФК «Будучност»

  • 21.09.2017 14:23
  • 677 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

В связи с решением Контрольного, этического и дисциплинарного органа УЕФА от 7 августа 2017 года, которое поддержал Апелляционный орган УЕФА 31 августа 2017 года, по поводу инцидентов, произошедших во втором отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА между ФК «Партизан» и ФК «Будучност» Подгорица и третьем отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА между ФК «Партизан» и ФК «Олимпиакос», ФК «Партизан» обязан сыграть свои следующие два домашних матча УЕФА за закрытыми дверями.

Соответственно, матч ФК «Партизан» – ФК «Динамо» Киев, который должен состояться 28 сентября 2017 года, пройдёт без зрителей.

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    alegofich
    alegofich, 21.09.2017 14:44
    +2
    Везет динамо... пару месяцев без зрителей... хотя на динамо и так мало ходят...
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