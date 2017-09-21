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Ярмоленко попал в сборную 5-го тура Бундеслиги по версии Kiсker

Хавбек дортмундской «Боруссии» впервые попал в символическую сборную тура

  • 21.09.2017 14:21
  • 1883 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Андрей Ярмоленко
© Getty Images. Андрей Ярмоленко
Авторитетное немецкое издание Kicker назвало символическую сборную 5-го тура Бундеслиги. В команду тура впервые попал украинский полузащитник «Боруссии» Андрей Ярмоленко.
 
Кроме Ярмоленко, «Боруссию» также представляет полузащитник Кристиан Пулишич.
 
 

Источник — Kicker

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Комментарии
    dinamoliga
      dinamoliga, 21.09.2017 14:24
    +11
    Я понимаю что это уже стало мейнстримом но........... WADOOOOOOOOOO выходи, расскажи нам про бревноленка
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    Elblanko
      Elblanko, 21.09.2017 14:38
    +8
    dinamoliga, 21.09.2017 14:24
    Я понимаю что это уже стало мейнстримом но........... WADOOOOOOOOOO выходи, расскажи нам про бревноленка
    От, ви тут тролите людину... А він, представ, забився в темний куточок, притиснувши коліна до грудей, сидить і труситься.... З переляку.
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    Геннадий Горбан
    online
      Геннадий Горбан, 21.09.2017 14:49
    -7
    С гамбургом Лев Толстой,с Баварией...
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    ding01
      ding01, 21.09.2017 15:06
    +1
    Геннадий Горбан, 21.09.2017 14:49
    С гамбургом Лев Толстой,с Баварией...
    вспоминаю матч как шахтер с баварией играл в мюнхене!)))
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