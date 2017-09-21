Ярмоленко попал в сборную 5-го тура Бундеслиги по версии Kiсker

Авторитетное немецкое издание Kicker назвало символическую сборную 5-го тура Бундеслиги. В команду тура впервые попал украинский полузащитник «Боруссии» Андрей Ярмоленко.
Кроме Ярмоленко, «Боруссию» также представляет полузащитник Кристиан Пулишич.
Напомним, в матче 5 тура Бундеслиги «Боруссия» разгромила «Гамбург», а Ярмоленко принял участие в двух забитых мячах своей команды.
Источник — Kicker
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