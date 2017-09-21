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Прийма и Иури не сыграют против Ворсклы

Луганская «Заря» готовится к поединку с полтавским клубом

  • 21.09.2017 14:10
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ФК Заря
© ФК Заря

Луганская «Заря» продолжает готовиться к матчу 10-го тура чемпионата, в котором команда сыграет с полтавской «Ворсклой».

После ничьей с «Карпатами» луганчане хотя взять максимум очков в Полтаве.

В поединке против «Ворсклы» не сыграет поможет дисквалифицированный Александр Андриевский. Кроме того, не сыграют травмированные Владислав Калитвинцев, Василий Прийма и Иури. Последние двое тренируются по индивидуальной программке и вернутся в строй, ориентировочно, через две-три недели. Что касается Владислава Калитвинцева, то игрок уже вернулся из Германии, где ему была проведена операция. Впереди его ждет длительное восстановление. Под большим вопросом остается его появление на поле в этом году. Все остальные футболисты в строю и готовы к матчу с полтавчанами.

Матч «Ворскла» - «Заря» состоится в воскресенье, 24-го сентября, игра начнется в 19:30.

Источник — ФК Заря

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