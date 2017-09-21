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Билеты Шахтера на выездные игры ЛЧ стоят от 700 до 1600 грн

Тикеты можно купить в кассах ОСК «Металлист» в Харькове или по электронной почте

  • 21.09.2017 13:50
  • 172 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Стали известны цены, по которым болельщики «Шахтера» могут приобрести билеты на выездные игры команды в Лиге чемпионов.

26 сентября в рамках 2-го тура группового этапа «горняки» на «Сити оф Манчестер» встретятся с «Манчестер Сити», а 17 октября в Роттердаме – с «Фейеноордом». Третий выездной матч «Шахтер» проведет в Неаполе 21 ноября против «Наполи».

Билеты на игры «Шахтера» в Лиге чемпионов продаются в кассах ОСК «Металлист» в Харькове:

«Манчестер Сити» – «Шахтер» – 700 гривен;
«Фейеноорд» – «Шахтер» – 1 600 гривен;
«Наполи» – «Шахтер» – 1 200 гривен.

Болельщики из других городов могут отправить заявку на покупку по электронному адресу zayavka@shakhtar.com.

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    Brian10
      Brian10, 21.09.2017 15:06
    0
    От 23 до 50 евро. В принципе не дорого по европейским меркам.
    Ссылка
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