Билеты Шахтера на выездные игры ЛЧ стоят от 700 до 1600 грн

Стали известны цены, по которым болельщики «Шахтера» могут приобрести билеты на выездные игры команды в Лиге чемпионов.

26 сентября в рамках 2-го тура группового этапа «горняки» на «Сити оф Манчестер» встретятся с «Манчестер Сити», а 17 октября в Роттердаме – с «Фейеноордом». Третий выездной матч «Шахтер» проведет в Неаполе 21 ноября против «Наполи».

Билеты на игры «Шахтера» в Лиге чемпионов продаются в кассах ОСК «Металлист» в Харькове:

«Манчестер Сити» – «Шахтер» – 700 гривен;

«Фейеноорд» – «Шахтер» – 1 600 гривен;

«Наполи» – «Шахтер» – 1 200 гривен.

Болельщики из других городов могут отправить заявку на покупку по электронному адресу zayavka@shakhtar.com.