Зирка или Звезда?

Тема, поднятая нашим читателем, скорее околофутбольного толка. Поэтому тем, кому она покажется неинтересной, рекомендуем с достоинством удалиться и не толочь воду в ступе: дескать, при чем тут это к спортивному сайту? А ведь тема «в народе» муссируется уже давно и регулярно.

Говоря об украинском футболе, мы можем элементарно безграмотно именовать уже самих его субъектов – команды, игроков. Понимаю, что грамотность у нас нынче не в той чести, коей она на самом деле заслуживает. Но о чем говорить дальше, если ты изначально неправильно называешь сам предмет разговора?

Потому и обратил на себя внимание следующий комментарий. «Вкотре Ви назвали команду "Зірка" "Звезда" - можливо, Ви не в курсі, що ВЛАСНІ назви та імена перекладу не підлягають. Адже ми з Вами ніколи не називали, наприклад, команду "Наполі" - "Неаполь", або "Нефтчі" - "Нафтовиком"…»

Начнем с того, что уважаемый читатель выбрал не самый удачный пример. Ибо первые 30 лет своей истории бакинский футбольный клуб назывался именно «Нефтяником». И поскольку мой оппонент представился болельщиком с 50-летним стажем, то он как раз должен был «зацепить» концовку этого периода – до 1968 года. После чего имя команды именно что перевели с русского на азербайджанский.

Но завершим мысль автора. «Отож, шановний не потрібно порушувати загальноприйняті, можна сказати - міжнародні, граматичні правила - якщо пишете російською, то потрібно називати команду "Зирка", а не "Звезда"!»

На первый взгляд, все кажется верным. Так, да не так. Попытаюсь объяснить, и те, кто будет слушать, услышат.

Прежде всего, хоть мой стаж и поменьше будет, но я успел застать времена, когда кировоградская команда выступала во второй лиге чемпионата СССР – около десяти лет. А в то время (говорю, как учитель с 10-летним стажем, которому есть что сравнивать) грамотности уделялось значительно больше внимания: тогдашние троечники могут дать фору иным сегодняшним отличникам.

Так вот, общепринятой практикой было переводить названия команд с русского на украинский, и наоборот. И в украиноязычной прессе (которой хватало: в той же Одессе из четырех газет две выпускались на украинском языке, при том, что в городе на нем говорили только приезжие) команда действительно была «Зіркою», тогда как в русскоязычной – исключительно «Звездой».

То же самое касалось «Прикарпаття», «Закарпаття», «Поділля», иже с ними. Почему не переводились «Нефтчи», «Пахтакор», «Жальгирис», «Нистру» и прочие – вопрос, конечно, интересный. Возможно, его следует адресовать тогдашним республиканским властям. И, наверное, скорее нашим, чем их.

Я-то, в принципе, согласен с тем, что имена собственные в переводе не нуждаются. Но кто и почему решил, что имя «Звезды-Зирки» изначально было украинским? Меня терзают смутные сомненья. Корнями оно, пор всей видимости, уходит в 20-е годы прошлого века, когда город представляла команда «Красная звезда», названная в честь одноименного завода.

В конце 50-х, после череды смены названий, вернулись к «Звезде». Назывался ли клуб по-украински? Да, когда речь о нем шла на украинском языке. И только. Если я заблуждаюсь, пусть меня поправят старожилы-болельщики команды.

Все могло решительно измениться с тех пор, как Украина стала самостоятельным государством. В том смысле, что переводиться на украинский значило быть в тренде. Таким образом, мы получили предприятие «Червона зірка». И вполне могли получить уже не связанный с ним клуб «Зірка». Кстати, о трендах: в свете декоммунизации никого ничто не смущает?

Нет, я все понимаю, жители Ильичевска тоже как-то пытались «переименовать» свой город в честь святого Ильи, но в итоге живут таки в Черноморске.

Между тем, когда заходит речь об истории клуба, все делают вид, что так было всегда: то есть, в русской версии Википедии он до сих пор именуется «Звездой», а в украинской – испокон веков была, есть и будет «Зірка». Второго варианта придерживается и украиноязычный сайт клуба. Таким образом, традиция банального перевода продолжается и поныне.

Любопытный факт. «11 июля 2006 года «Звезда» была лишена профессионального статуса и снята с чемпионата. В июле 2008 футбольный клуб «Олимпик» был переименован в «Звезду». В дебютном чемпионате возрождённая команда стала чемпионом Второй лиги и вышла в Первую лигу».

Цитата приведена полностью, без купюр. А здесь ничего не смущает, в плане преемственности? Собственно, а та ли это «Звезда-Зирка»? Вот тогда, если бы речь шла о принципиально новом клубе, тут никаких вопросов: однозначно писал бы «Зирка», не задумываясь. Но этот вариант как бы исключен: ведь тогда для клуба теряется почти вековая история его предшественников.

Если же клуб был переименован ранее, как это было с тем же «Нефтчи» (да помню, помню я этот НИБАС), тоже готов называть его «Зиркой», но при одном условии. Если мы не будем ущемлять и других носителей украиноязычных названий. Тогда уж, как минимум, нужно писать «Олэксандрия» и «Вэрэс». Представляете себе эту несуразность в таблице? Я не очень.

Ну, а если быть совершенно корректными, то тогда в украинской версии должны появиться русские имена собственные: «Черноморец», «Шахтер», «Заря», и т.д. По крайней мере, за одесский клуб могу поручиться: «Чорноморцем», кроме как по-украински, его никому в Одессе и в голову не придет назвать. Токмо в переводе.

Посему, извините, но я буду продолжать называть «Звезду» «Звездой» по-русски, а «Зірку» - «Зіркою» українською. До тех пор, пока не будут соблюдены аналогичные условия для остальных команд. В противном случае, дорогие кропивничане (так правильно?), ваша команда будет выглядеть католиком почище папы римского, бегущим впереди паровоза.

Увы, когда сегодня смотришь в турнирную таблицу, так оно и получается. Без обид.

Ну, и еще об именах СОБСТВЕННЫХ (на чем акцентирует мой уважаемый собеседник). Первое, что приходит в голову – это матч «Черноморца» в Бремене в Кубке УЕФА (к слову, вскоре случится его годовщина). Так вот, ничтоже сумняшеся, нашу команду на немецком ТВ окрестили «Шварцмейером», переведя на свой язык для удобства. Было прикольно, но никто не возмущался.

И, раз пошла такая пьянка, то почему мы упорно называем мюнхенский «Байерн» «Баварией»? Как-то не комильфо, не правда ли?

А Дойчланд, Эспанья, Суоми – это имена собственные или как? Да тут всю систему ломать надо!

И если Вы хотите, чтобы Вашу команду называли «Зиркой», то не оскорбляйте слух минчан расейским «Динамо» - бо аутентично будет «Дынама». И, кстати, мЕнскае.

Да и фамилии их коверкать не след. Не Корытько вовсе, а очень даже Карыцька. Так же, как Варанкоу, Астроуский, Радзионау. Тут прошу поправить меня сябров-белорусов, если что не так – пишу по памяти.

Увы и ах, людям свойственно приспосабливать имена собственные под их собственный язык. Припоминаю кубковый матч «Черноморца» с «Атлантасом» 30-летней давности. Сам на нем не был, но друг привез из Клайпеды программку. Как же нас позабавили тогда фамилии одесситов на литовский манер: Стрижаковас, Финкас, Процюкас, Заярне…

Примерно то же сейчас начинает происходить у нас. Последний пример, вертящийся на языке: Станислав Беленький, которого наши телекомментаторы лихо перекрестили в Біленького, поменяв заодно и ударение. А так можно?

И, наконец, классический пример имени собственного, которое даже без перевода ставит в тупик огромную армию непосвященных. Голландец по имени Дирк у нас прославился тем, что существует больше вариантов произношения и написания его фамилии, чем букв в самом этом слове. Кюйт, Куйт, Кайт, Кяйт, Кяут…

Согласен, увлекся и ушел немного в сторону. Мораль сей басни: «Зірку» буду называть по-русски «Звездой» до тех пор, пока в украинской версии существует, к примеру, «Чорноморець». Или пока в русской не станут называть по-украински остальные клубы. Иначе, на мой взгляд, она выглядит белой вороной. Естественно, это личное мнение автора. Но логика в нем присутствует.

Всегда готов выслушать конструктивную критику от адекватных собеседников. Благодарю за тему.