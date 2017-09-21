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ПАЛКИН: После матча с Наполи все аплодировали команде, многие плакали

Генеральный директор «Шахтера» — о реакции харьковских болельщиков на победу горняков над «Наполи»

  • 21.09.2017 13:27
  • 287 просмотров
  • 7 комментария
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footballua.tv. Сергей Палкин
© footballua.tv. Сергей Палкин
Сергей Палкин, генеральний директор ФК «Шахтер», рассказал о реакции харьковских болельщиков на победу «горняков» над «Наполи» в Лиге чемпионов УЕФА.
 
— После того, как матч завершился, все аплодировали команде. Я заметил, как многие просто плакали. Что самое интересное, вы не знаете, кто это – бывший болельщик «Металлиста» или наш болельщик. Но факт тот, что этот футбол, эта игра объединила всех – и болельщиков «Металлиста», и болельщиков «Шахтера». Все были как одна единая семья. Все уходили со стадиона с небывалым настроением. Это важно. Независимо от того, за какой клуб ты болел раньше, что ты делал раньше...  Эта игра нас всех объединила, вдохновила и, я думаю, подтолкнула на то, чтобы на следующие матчи людей приходило больше и больше на стадион.

Напомним, что в стартовом матче группового турнира Лиги чемпионов УЕФА «Шахтер» в Харькове обыграл «Наполи» со счетом 2:1.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    stopor2016
    stopor2016, 21.09.2017 13:32
    +3
    И Срна плакаль? Или токмо писаль?
    Ссылка
    dinamoliga
    online
      dinamoliga, 21.09.2017 13:34
    +2
    stopor2016, 21.09.2017 13:32
    И Срна плакаль? Или токмо писаль?

    пробирки менял
    Ссылка
    Istm
      Istm, 21.09.2017 13:35
    +2
    "даже медведи рыдали" (ц)
    Ссылка
    avanta88
    online
      avanta88, 21.09.2017 13:37
    +4
    сказочник! настоящие болелы МХ никогда на это не поведутся
    Ссылка
    andprofi
    online
      andprofi, 21.09.2017 13:44
    +2
    "вы не знаете, кто это – бывший болельщик «Металлиста» или наш болельщик."
    с.ука рыжая кац.апская! на месте фанов металла я бы просто пи.здил циничную потвору!
    Ссылка
    fff
    online
      fff, 21.09.2017 13:49
    0
    stopor2016, 21.09.2017 13:32
    И Срна плакаль? Или токмо писаль?
    ты мне напомнил рыдающего гармаша в Донецке в матче шахтёр -динамо
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 21.09.2017 13:49
    0
    Столько пафоса... Ну выиграли один матч, но не трофей же... Мне лично более знаковые домашние победы ШД над Челси, Арсеналом... тем же ЦСКА... ну, Наполи... Добротный итальянский клуб... Посмотрим, как горняки в Неаполе сыграют! Любят у нас после первой победы перья в жо.у тыкать (и не только донецкие ребята)
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