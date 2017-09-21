ПАЛКИН: После матча с Наполи все аплодировали команде, многие плакали

Сергей Палкин, генеральний директор ФК «Шахтер», рассказал о реакции харьковских болельщиков на победу «горняков» над «Наполи» в Лиге чемпионов УЕФА.
— После того, как матч завершился, все аплодировали команде. Я заметил, как многие просто плакали. Что самое интересное, вы не знаете, кто это – бывший болельщик «Металлиста» или наш болельщик. Но факт тот, что этот футбол, эта игра объединила всех – и болельщиков «Металлиста», и болельщиков «Шахтера». Все были как одна единая семья. Все уходили со стадиона с небывалым настроением. Это важно. Независимо от того, за какой клуб ты болел раньше, что ты делал раньше... Эта игра нас всех объединила, вдохновила и, я думаю, подтолкнула на то, чтобы на следующие матчи людей приходило больше и больше на стадион.
Напомним, что в стартовом матче группового турнира Лиги чемпионов УЕФА «Шахтер» в Харькове обыграл «Наполи» со счетом 2:1.
Напомним, что в стартовом матче группового турнира Лиги чемпионов УЕФА «Шахтер» в Харькове обыграл «Наполи» со счетом 2:1.
Источник — ТК Футбол
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пробирки менял
с.ука рыжая кац.апская! на месте фанов металла я бы просто пи.здил циничную потвору!
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