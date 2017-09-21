ПАЛКИН: После матча с Наполи все аплодировали команде, многие плакали

Столько пафоса... Ну выиграли один матч, но не трофей же... Мне лично более знаковые домашние поб...

ты мне напомнил рыдающего гармаша в Донецке в матче шахтёр -динамо

"вы не знаете, кто это – бывший болельщик «Металлиста» или наш болельщик."с.ука рыжая к...