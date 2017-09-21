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Паулу ФОНСЕКА: «Повезло, что Ахметов так любит футбол»

Наставник «Шахтера» пригласил президента донецкого клуба поддержать команду на стадионе

  • 21.09.2017 13:17
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  • 1 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Паулу Фонсека
© ФК Шахтер Донецк. Паулу Фонсека

Паулу Фонсека, главный тренер «Шахтера», пригласил президента «горняков» Рината Ахметова снова поддерживать команду на стадионе.

«Очень повезло, что наш президент так любит футбол. Каждый день он волнуется, звонит, спрашивает о команде. А когда случаются встречи, они продолжаются часами. Мы можем говорить о футболе бесконечно. Президент, я снова приглашаю вас на стадион поддержать нашу команду. Мы очень будем ждать вас. Если вы будете с нами, это принесет нам невероятную радость!», — заявил Фонсека.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    tsvik12
    tsvik12, 21.09.2017 13:37
    0
    Краще б він так Україну любив!
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