Паулу ФОНСЕКА: «Повезло, что Ахметов так любит футбол»

Паулу Фонсека, главный тренер «Шахтера», пригласил президента «горняков» Рината Ахметова снова поддерживать команду на стадионе.
«Очень повезло, что наш президент так любит футбол. Каждый день он волнуется, звонит, спрашивает о команде. А когда случаются встречи, они продолжаются часами. Мы можем говорить о футболе бесконечно. Президент, я снова приглашаю вас на стадион поддержать нашу команду. Мы очень будем ждать вас. Если вы будете с нами, это принесет нам невероятную радость!», — заявил Фонсека.
Источник — ТК Футбол
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