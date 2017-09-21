Фаны БД: Наблюдать за игрой Ярмоленко приятнее, чем смотреть порно

После матча с «Гамбургом», в котором Ярмоленко сделал игру, поучаствовав в двух первых голах, болельщики «Боруссии» выплеснули эмоции в Твиттере. Предлагаем вашему вниманию подборку твитов, посвященных украинскому хавбеку дортмундцев.

Danny Lam: Твое лицо, когда ты продал Дембеле за 150 миллионов евро, а купил Ярмоленко всего за 25.

lord deedih: На данный момент подписание Ярмоленко – лучший трансфер сезона.

Vanni‏ : Фанаты «Боруссии»: «Мы не сможем быстро заменить Дембеле».

Ярмоленко: «Подержите-ка мое пиво…»

madu: Наблюдать за игрой Ярмоленко приятнее, чем смотреть порно.

Malek: Этот Ярмоленко – действительно хороший (в оригинале - п..датый) игрок!

ZN: Наслаждался, следя за игрой Ярмоленко. Он заслуживает отдыха в таком напряженном графике.

¥: Видимо, Ярмоленко сегодня снова заслуживает 10 из 10. Кто бы мог подумать…

Billy: Ярмоленко создал 5 голевых моментов, больше, чем кто-либо в команде.

Fran: У Ярмоленко есть одно несомненное преимущество перед остальными игроками команды – он устойчив к травмам.

Болельщик «шмелей» с ником yolo_Influencer создал опрос: «Насколько хорош Андрей Ярмоленко?». Варианты ответа:

- лучше Роналду

- лучше Месси

- лучше Пеле

- лучше всех троих взятых.

Абсолютное большинство проголосовало за 4-й вариант.

Mike: Неужели Ярмоленко зимой перейдет в «Баварию»?

Aidan Reagh‏: Не важно, сколько на нем висит защитников, складывается впечатление, что забрать мяч у него можно только с помощью фола.

Angelina Nikolova‏: Ярмоленко играет так, словно он уже провел в Дортмунде целый сезон.

Piotr: 110 миллионов фунтов и Ярмоленко в придачу за это маленький кусок дерьма (Дембеле) выглядят вполне пристойно на данный момент.

amanda: Весьма странно, что Ярмоленко сегодня не забил.

M3: Ярмоленко – Монстр.

ka(chow)t‏: Ярмоленко принесет нам победу в Бундеслиге.

Anas Ali: Андрей Ярмоленко – последнее порождение бога, реинкарнация Иисуса, принц, который был обещан.

Cadgar‏: Где все те «фаны», которые говорили, что Ярмоленко уже старый, а его трансфер бесполезный?