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Фаны БД: Наблюдать за игрой Ярмоленко приятнее, чем смотреть порно

Очередной блестящий матч в исполнении новичка «Боруссии» привел в экстаз фанов клуба

  • 21.09.2017 12:20
  • 4727 просмотров
  • 20 комментария
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Sport.ua
© Sport.ua

После матча с «Гамбургом», в котором Ярмоленко сделал игру, поучаствовав в двух первых голах, болельщики «Боруссии» выплеснули эмоции в Твиттере. Предлагаем вашему вниманию подборку твитов, посвященных украинскому хавбеку дортмундцев.

Danny Lam: Твое лицо, когда ты продал Дембеле за 150 миллионов евро, а купил Ярмоленко всего за 25.

lord deedih: На данный момент подписание Ярмоленко – лучший трансфер сезона.

Vanni‏ : Фанаты «Боруссии»: «Мы не сможем быстро заменить Дембеле».
Ярмоленко: «Подержите-ка мое пиво…»

madu: Наблюдать за игрой Ярмоленко приятнее, чем смотреть порно.

Malek: Этот Ярмоленко – действительно хороший (в оригинале - п..датый) игрок!

ZN: Наслаждался, следя за игрой Ярмоленко. Он заслуживает отдыха в таком напряженном графике.

¥: Видимо, Ярмоленко сегодня снова заслуживает 10 из 10. Кто бы мог подумать…

Billy: Ярмоленко создал 5 голевых моментов, больше, чем кто-либо в команде.

Fran: У Ярмоленко есть одно несомненное преимущество перед остальными игроками команды – он устойчив к травмам.

Болельщик «шмелей» с ником yolo_Influencer создал опрос: «Насколько хорош Андрей Ярмоленко?». Варианты ответа:

- лучше Роналду

- лучше Месси

- лучше Пеле

- лучше всех троих взятых.

Абсолютное большинство проголосовало за 4-й вариант.

Mike: Неужели Ярмоленко зимой перейдет в «Баварию»?

Aidan Reagh: Не важно, сколько на нем висит защитников, складывается впечатление, что забрать мяч у него можно только с помощью фола.

Angelina Nikolova: Ярмоленко играет так, словно он уже провел в Дортмунде целый сезон.

Piotr: 110 миллионов фунтов и Ярмоленко в придачу за это маленький кусок дерьма (Дембеле) выглядят вполне пристойно на данный момент.

amanda: Весьма странно, что Ярмоленко сегодня не забил.

M3: Ярмоленко – Монстр.

ka(chow)t: Ярмоленко принесет нам победу в Бундеслиге.

Anas Ali: Андрей Ярмоленко – последнее порождение бога, реинкарнация Иисуса, принц, который был обещан.

Cadgar: Где все те «фаны», которые говорили, что Ярмоленко уже старый, а его трансфер бесполезный?

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ramos2010
    online
      ramos2010, 21.09.2017 12:26
    +33
    приятно то как... главное не поймать "звезду" и не дай бог не травмироваться. вся Украина с тобой, Андрюха!
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    staand26
      staand26, 21.09.2017 12:26
    +26
    Приємно читати. Експерти з Футболу ви де?
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    Evil
      Evil, 21.09.2017 12:29
    +20
    ВАДООООО! Выходи не гори
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    Aval
      Aval, 21.09.2017 12:32
    +26
    Щоб успішною була гра Ярмоленка в кожному матчі, а також за збірну УКРАЇНИ.!!!
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    crosdelena
    online
      crosdelena, 21.09.2017 12:33
    +29
    Как будто в 99 год вернулся! Как же приятен весь это шум в Европе по своему соотечественнику!
    Надеюсь, что аутисты называющие Андрея - "бревноленко" подавились ядом и научатся переживать и радоваться за своих соотечественников!
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    garik83
      garik83, 21.09.2017 12:38
    +12
    Ну то что Ярмола не потеряет ни в скорости ни в технике еще года 2-3 это 100%
    Главное что б без травм!!! Тьфу,тьфу,тьфу!!!
    Рад! Очень рад за Андрюху!
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    saneki
    saneki, 21.09.2017 12:39
    +16
    Алкаш Леоненко,как крот,ушел под землю.
    Ссылка
    vipfishman
    online
      vipfishman, 21.09.2017 12:40
    +12
    Мда...В Украине последние две недели взрыв за взрывом - задницы бамбасян-кротосвиней рвутся с ежемитнутной периодичностью...Оказывается Ярмоленко не бревно ,а мастер,игрой которого восхищаются болельщики одной из самых футбольных стран мира...На очереди пердаки Морозова и Леоненко)))
    Ссылка
    Сергей Иванов
      Сергей Иванов, 21.09.2017 12:43
    +8
    Сам вчера наслаждался игрой Андрюхи!Он просто куражился на поле и как мне показалось фаны были разочарованы,что его заменили.Просто гордость распирает за нашего пацана.Удачи тебе Андрей и чтобы без травм.
    Ссылка
    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 21.09.2017 12:44
    +4
    Aval, 21.09.2017 12:32
    Щоб успішною була гра Ярмоленка в кожному матчі, а також за збірну УКРАЇНИ.!!!
    Для того, аби гра Ярмоли була успішною в кожному матчі за збірну, треба аби опорна зона та півзахист збірної відповідно грали - допомогали (аби було з ким обігратись), підтримували атаку, загострювали, використовували простір, що він створює, а не бігали як стадо баранів (не як Коваленко, Малиновський, Стьопка з ісландцями). От тоді все буде гаразд.
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    tsvik12
    tsvik12, 21.09.2017 12:53
    +6
    Та зразу було зрозцміло, що Ярмола буде нормально грати. Чому? Він дуже трудоспособний, серйозно відноситься до того що робить і не строїть з себе мега зірку. А ще не строїть з себе ображену дівчинку. Це завжди було видно. Коноплі треба взяти за приклад. А ще Жені треба пахати а не думати, що і так проканає.
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    Vitaly Manko
      Vitaly Manko, 21.09.2017 13:12
    -4
    Ребята о чём вы ау??? Ярмоленко хороший футболист,но рано у вас всех счастье и восторги в одном месте заиграли. 1) Ярмоленко всегда феерил против посредственных и средненьких команд и сдувался против лидеров,посмотрим на него против Баварии и в ЛЧ и тогда уже можно осторожненько что-то говорить 2) он прошёл хороший физический сбор и подготовку к раннему старту осени и сейчас в отличии от многих своих партнеров близок к пику формы..А вы не забыли что в Германии играют и зимой ? и что это все будет перемежёвываться с играми ЛЧ..Вот весной и будем делать выводы.Выдержит - будет класным футболистом и уже через год будут хорошие предложения от суперклубов. Сдуется - повторит путь Коноплянки.
    Ссылка
    dinamoliga
    online
      dinamoliga, 21.09.2017 13:12
    +3
    Evil, 21.09.2017 12:29
    ВАДООООО! Выходи не гори

    Жители Полтавы: - наблюдать за пердаком WAdO - тоже самое что смотреть днем на солнце
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    vovadocent
    online
      vovadocent, 21.09.2017 13:30
    +1
    Це все дуже добре, приємно чиатати, що врешті його оцінили по-справжньому. Але реально глянемо як буде з Реалом, і чи дасть він собі раду з Марсело і ко. Хотілось би, щоб і там все вийшло на "ура"
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    crosdelena
    online
      crosdelena, 21.09.2017 13:33
    +1
    [quote Vitaly Manko, 21.09.2017 13:12]Ребята о чём вы ау??? Ярмоленко хороший футболист,но рано у вас всех счастье и восторги в одном месте заиграли. 1) Ярмоленко всегда феерил против посредственных и средненьких команд и сдувался против лидеров,посмотрим на него против Баварии и в ЛЧ и тогда уже можно осторожненько что-то говорить 2) он прошёл хороший физический сбор и подготовку к раннему старту осени и сейчас в отличии от многих своих партнеров близок к пику формы..А вы не забыли что в Германии играют и зимой ? и что это все будет перемежёвываться с играми ЛЧ..Вот весной и будем делать выводы.Выдержит - будет класным футболистом и уже через год будут хорошие предложения от суперклубов. Сдуется - повторит путь Коноплянки.[/Почему нельзя радоваться здесь и сейчас если есть чему? Почему нужно постоянно думать о худшем? Я сейчас по истиннее получаю счастье от того что происходит в карьере Андрея, просто любуюсь его игрой в Борусии, как и все немецкие поклонники футбола и меньше всего хочу омрачать своё счастье домыслами из разряда: "это ничего, посмотрим дальше". Не хочу думать о завтра. Хочу радоваться СЕЙЧАС. Тем более что есть Сёму!
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    darvey77
    online
      darvey77, 21.09.2017 13:35
    0
    как жешь хочется чтобы он поменьше общался с Коноплянкой
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    crosdelena
    online
      crosdelena, 21.09.2017 13:36
    +1
    Почему нужно постоянно думать о худшем? Я сейчас по истиннее получаю счастье от того что происходит в карьере Андрея, просто любуюсь его игрой в Борусии, как и все немецкие поклонники футбола и меньше всего хочу омрачать своё счастье домыслами из разряда: "это ничего, посмотрим дальше". Не хочу думать о завтра. Хочу радоваться СЕЙЧАС. Тем более что есть Сёму!
    Ссылка
    darvey77
    online
      darvey77, 21.09.2017 13:38
    +1
    кстати если бы Боруссия вернула Мхиторяна и Левандовски то были бы чемпами 100%
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    watchbot
    online
      watchbot, 21.09.2017 13:40
    +1
    Сергей Иванов, 21.09.2017 12:43
    Сам вчера наслаждался игрой Андрюхи!Он просто куражился на поле и как мне показалось фаны были разочарованы,что его заменили.Просто гордость распирает за нашего пацана.Удачи тебе Андрей и чтобы без травм.
    Может и разочарованы, но тренер просто молодец! Я переживать за Ярмолу стал уже с 10-й минуты. Он очень жестко впахивал на оборону. Иногда даже казалось, что чересчур себя загоняет. Но он знает ради чего не щадит себя, в отличии от Коно.
    Сыграл очень качественно. Думаю с физухой лучше станет после зимнего сбора.
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 21.09.2017 13:42
    +1
    Vitaly Manko, 21.09.2017 13:12
    Ребята о чём вы ау??? Ярмоленко хороший футболист,но рано у вас всех счастье и восторги в одном месте заиграли. 1) Ярмоленко всегда феерил против посредственных и средненьких команд и сдувался против лидеров,посмотрим на него против Баварии и в ЛЧ и тогда уже можно осторожненько что-то говорить 2) он прошёл хороший физический сбор и подготовку к раннему старту осени и сейчас в отличии от многих своих партнеров близок к пику формы..А вы не забыли что в Германии играют и зимой ? и что это все будет перемежёвываться с играми ЛЧ..Вот весной и будем делать выводы.Выдержит - будет класным футболистом и уже через год будут хорошие предложения от суперклубов. Сдуется - повторит путь Коноплянки.

    Я переживаю за него тоже и где то могу согласиться , но вселяет надежду некие факты : 1) Генрих играл в Украине и потом тоже феерил в Бундеслиге , отсюда есть надежда , что и наш Андрюха может тоже самое сделать 2) видно , что тренера нагрузку дают постепенно, что бы почувствовал ритм , а не сдох к зиме , отсюда и игры по 65мин , все таки играть каждые два дня после ЧУ это сложно очень 3) с сильными соперниками даже тот Коно хорошо смотрелся против Баварии , а Ярмола все же лучше Жени выглядит 4) в ДК он был главной угрозой и против него играло сразу два а то и три игрока , в БД ему будет легче , когда нужно следить и за Обамеянгом и за реактивным Пулишичем и за Нури Шахтном , по этому по сравнению с ДК тут Яндрею будет легче ... И последняя такая ремарка это последний шанс для Ярмолы чего то добиться, прогреметь в Европе и он это все осознает, понимает + когда игрок пошел на снижение з/п ради мечты трать время топ-чемпе говорит о многом, что человек отдает себе отчёт, что нужно пахать + БД это именно его команда которая подходит под его стиль игры ... Севилья для Жени тоже была идеальным вариантом, но если Андрей пашет в защите ( и это глубоко отрицать достаточно нарезку посмотреть тех матчей где он сыграл ) , то Коно это игнорил, и ему все об этом говорили + Женю кинули сразу в обойму из за чего он сдох , а на вторую часть не хватило, то с Андреем ситуация иначе . Будет работать на тренировках и учить немецкий , тогда все у него замечательно будет
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