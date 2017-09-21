Фаны БД: Наблюдать за игрой Ярмоленко приятнее, чем смотреть порно

После матча с «Гамбургом», в котором Ярмоленко сделал игру, поучаствовав в двух первых голах, болельщики «Боруссии» выплеснули эмоции в Твиттере. Предлагаем вашему вниманию подборку твитов, посвященных украинскому хавбеку дортмундцев.
Danny Lam: Твое лицо, когда ты продал Дембеле за 150 миллионов евро, а купил Ярмоленко всего за 25.
lord deedih: На данный момент подписание Ярмоленко – лучший трансфер сезона.
Vanni : Фанаты «Боруссии»: «Мы не сможем быстро заменить Дембеле».
Ярмоленко: «Подержите-ка мое пиво…»
madu: Наблюдать за игрой Ярмоленко приятнее, чем смотреть порно.
Malek: Этот Ярмоленко – действительно хороший (в оригинале - п..датый) игрок!
ZN: Наслаждался, следя за игрой Ярмоленко. Он заслуживает отдыха в таком напряженном графике.
¥: Видимо, Ярмоленко сегодня снова заслуживает 10 из 10. Кто бы мог подумать…
Billy: Ярмоленко создал 5 голевых моментов, больше, чем кто-либо в команде.
Fran: У Ярмоленко есть одно несомненное преимущество перед остальными игроками команды – он устойчив к травмам.
Болельщик «шмелей» с ником yolo_Influencer создал опрос: «Насколько хорош Андрей Ярмоленко?». Варианты ответа:
- лучше Роналду
- лучше Месси
- лучше Пеле
- лучше всех троих взятых.
Абсолютное большинство проголосовало за 4-й вариант.
Mike: Неужели Ярмоленко зимой перейдет в «Баварию»?
Aidan Reagh: Не важно, сколько на нем висит защитников, складывается впечатление, что забрать мяч у него можно только с помощью фола.
Angelina Nikolova: Ярмоленко играет так, словно он уже провел в Дортмунде целый сезон.
Piotr: 110 миллионов фунтов и Ярмоленко в придачу за это маленький кусок дерьма (Дембеле) выглядят вполне пристойно на данный момент.
amanda: Весьма странно, что Ярмоленко сегодня не забил.
M3: Ярмоленко – Монстр.
ka(chow)t: Ярмоленко принесет нам победу в Бундеслиге.
Anas Ali: Андрей Ярмоленко – последнее порождение бога, реинкарнация Иисуса, принц, который был обещан.
Cadgar: Где все те «фаны», которые говорили, что Ярмоленко уже старый, а его трансфер бесполезный?
Источник — Sport.ua
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Надеюсь, что аутисты называющие Андрея - "бревноленко" подавились ядом и научатся переживать и радоваться за своих соотечественников!
Главное что б без травм!!! Тьфу,тьфу,тьфу!!!
Рад! Очень рад за Андрюху!
Жители Полтавы: - наблюдать за пердаком WAdO - тоже самое что смотреть днем на солнце
Сыграл очень качественно. Думаю с физухой лучше станет после зимнего сбора.
Я переживаю за него тоже и где то могу согласиться , но вселяет надежду некие факты : 1) Генрих играл в Украине и потом тоже феерил в Бундеслиге , отсюда есть надежда , что и наш Андрюха может тоже самое сделать 2) видно , что тренера нагрузку дают постепенно, что бы почувствовал ритм , а не сдох к зиме , отсюда и игры по 65мин , все таки играть каждые два дня после ЧУ это сложно очень 3) с сильными соперниками даже тот Коно хорошо смотрелся против Баварии , а Ярмола все же лучше Жени выглядит 4) в ДК он был главной угрозой и против него играло сразу два а то и три игрока , в БД ему будет легче , когда нужно следить и за Обамеянгом и за реактивным Пулишичем и за Нури Шахтном , по этому по сравнению с ДК тут Яндрею будет легче ... И последняя такая ремарка это последний шанс для Ярмолы чего то добиться, прогреметь в Европе и он это все осознает, понимает + когда игрок пошел на снижение з/п ради мечты трать время топ-чемпе говорит о многом, что человек отдает себе отчёт, что нужно пахать + БД это именно его команда которая подходит под его стиль игры ... Севилья для Жени тоже была идеальным вариантом, но если Андрей пашет в защите ( и это глубоко отрицать достаточно нарезку посмотреть тех матчей где он сыграл ) , то Коно это игнорил, и ему все об этом говорили + Женю кинули сразу в обойму из за чего он сдох , а на вторую часть не хватило, то с Андреем ситуация иначе . Будет работать на тренировках и учить немецкий , тогда все у него замечательно будет
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