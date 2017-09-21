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Revier Sport: Ярмоленко — лучший игрок матча против Гамбурга

Немецкое издание высоко оценило вклад украинского вингера в победу «Боруссии» Д (3:0)

  • 21.09.2017 11:39
  • 1804 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Андрей Ярмоленко
© Getty Images. Андрей Ярмоленко

27-летний украинский вингер «Боруссии» Д Андрей Ярмоленко удачно провел матч 5 тура Бундеслиги против «Гамбурга» (3:0).

Ярмоленко вышел на поле в стартовом составе своей команды и поучаствовал в двух мячах «Боруссии». В частности, именно Ярмоленко отдал голевую передачу на Обамеянга на 62-й минуте. Игра Ярмоленко получила высшую оценку (1), украинский футболист был признан лучшим иг8роком матча.

«Ярмоленко — лучший игрок матча в составе «Боруссии». Его активные действия в атаке, в частности, голевой пас на Обамеянга, были очень хороши. Конечно, пока взаимопонимание Андрея с коллегами далеко от идеала, но вряд ли стоит требовать большего, учитывая, что игрок всего две недели находится в команде», — считает издание. 

Источник — Revier Sport

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Комментарии
    pa110385
      pa110385, 21.09.2017 11:53
    +13
    Приємно то як
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    Denis Kryvulski
    Denis Kryvulski, 21.09.2017 12:08
    +1
    Не хочу никого сравнивать, но инетерсно. Коно хотя бы раз ставал лучшим игроком матча в Шальке? Товарняки не в счет
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