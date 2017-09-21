Revier Sport: Ярмоленко — лучший игрок матча против Гамбурга

27-летний украинский вингер «Боруссии» Д Андрей Ярмоленко удачно провел матч 5 тура Бундеслиги против «Гамбурга» (3:0).
Ярмоленко вышел на поле в стартовом составе своей команды и поучаствовал в двух мячах «Боруссии». В частности, именно Ярмоленко отдал голевую передачу на Обамеянга на 62-й минуте. Игра Ярмоленко получила высшую оценку (1), украинский футболист был признан лучшим иг8роком матча.
«Ярмоленко — лучший игрок матча в составе «Боруссии». Его активные действия в атаке, в частности, голевой пас на Обамеянга, были очень хороши. Конечно, пока взаимопонимание Андрея с коллегами далеко от идеала, но вряд ли стоит требовать большего, учитывая, что игрок всего две недели находится в команде», — считает издание.
Источник — Revier Sport
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