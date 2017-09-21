В Харькове могут закрыть аэропорт. Шахтер вновь сменит прописку?

Донецкий «Шахтер» может вновь сменить домашний стадион. Причина – возможное закрытие аэропорта «Харьков».
Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) направило в Государственную авиационную службу Украины проект, в котором вводятся ограничения на авиационное движение в Восточной части Украины. В проекте называются опасными полеты в пределах Днепропетровского района, в состав которого входят аэропорты «Харьков», «Днепропетровск» и «Запорожье».
Харьковский горсовет уже обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой не принимать документ от EASA, иначе целый регион останется без авиасообщения.
Закрытие аэропортов повлияет и на футбол. Как известно, донецкий «Шахтер» проводит свои матчи, в том числе и Лигу чемпионов, в Харькове. По нормам УЕФА стадион «Металлист» просто не будет допущен к проведению еврокубковых матчей, если в городе не будет действующего аэропорта.
Примет ли украинское правительство обращение EASA и когда состоится рассмотрение этого вопроса – пока неизвестно.
Источник — Sport.ua
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Европа мало того, что импотентна, так еще и продажна. Три с половиной года самолеты летали, включая самые горячие фазы войны. Последние два года фронт стабилизировался, зато теперь какие-то европейские х-ловские шестерки вдруг решили, что летать в Харьков, Днепр и Запорожье стало опасно. Проводить ЧМ в стране-террористе нормально, а у нас летать опасно. Дебилы, млять. Один в один ситуация, как перед второй мировой. Дозаигрываются с фашистами до того, что получат третью.
В принципі Ви праві. Просто... може вони щось знають? ((
Инфа из разряда накинуть гавнеца на вентилятор. Никто там не закроет аэрапорт.
Это официальная информация......Харьков гудит помаленьку по этому поводу уже.
Слышь Stromae ты раньше просто был, умственно отсталым гопником, а теперь смотрю у тебя еще и психическое расстройство добавилось, так как здоровый человек понимает , что у Кротопомойки больше шансов заиграть, в роли хозяев, на Саньтьяго Барнабеу чем на Олимпийском. Так как на центарльном стадионе страны будет играть только народная команда, а не гудящее сборище с пляжей Копакабаны
Инфа из разряда накинуть гавнеца на вентилятор. Никто там не закроет аэрапорт.
Это официальная информация......Харьков гудит помаленьку по этому поводу уже.
У нас таких "официальных информаций" по 5 штук на день. Только потом когда выявляется истина, то те кто раздумал информацию тихо молчат.
p.s. А вообще новость из разряда.
Первая бабка: на небе облока, может наконецто дождик пройдет
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Десятая бабка: Соседка говорила что буря ожидается и лучше из дому не выходить
еще одни мокрый сказочник? поверь если вы своим бомжующим набором припретесь на Олимпийский, то там впервые за долгое время соберется аншлаг - чтобы сначала мягко , а потом на очень намекнуть что кое кто есть лишний, и кому то пора в родные донбасские степя ехать.
А так да.... Киев рад помочь командам попавшим в трудную ситуацию, из-за войны. Будь то Зоря, Олимпик или Мариуполь.. но вот помогать тем кто этот самый город всем сердцем ненавидит , и кто вместо гимна Украины предпочел бы включать кобзона - Киев не будет...
Так что вперед... в безопасный Мариуполь
Рінат, гуди!!!!! Руцкій мір прішол!!!
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