В Харькове могут закрыть аэропорт. Шахтер вновь сменит прописку?

Донецкий «Шахтер» может вновь сменить домашний стадион. Причина – возможное закрытие аэропорта «Харьков».

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) направило в Государственную авиационную службу Украины проект, в котором вводятся ограничения на авиационное движение в Восточной части Украины. В проекте называются опасными полеты в пределах Днепропетровского района, в состав которого входят аэропорты «Харьков», «Днепропетровск» и «Запорожье».

Харьковский горсовет уже обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой не принимать документ от EASA, иначе целый регион останется без авиасообщения.

Закрытие аэропортов повлияет и на футбол. Как известно, донецкий «Шахтер» проводит свои матчи, в том числе и Лигу чемпионов, в Харькове. По нормам УЕФА стадион «Металлист» просто не будет допущен к проведению еврокубковых матчей, если в городе не будет действующего аэропорта.

Примет ли украинское правительство обращение EASA и когда состоится рассмотрение этого вопроса – пока неизвестно.