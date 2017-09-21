Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

В Харькове могут закрыть аэропорт. Шахтер вновь сменит прописку?

Европейское агентство авиационной безопасности рекомендует ограничить полеты на Востоке Украины

  • 21.09.2017 11:09
  • 2905 просмотров
  • 33 комментария
Метки
Газета Время
© Газета Время

Донецкий «Шахтер» может вновь сменить домашний стадион. Причина – возможное закрытие аэропорта «Харьков».

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) направило в Государственную авиационную службу Украины проект, в котором вводятся ограничения на авиационное движение в Восточной части Украины. В проекте называются опасными полеты в пределах Днепропетровского района, в состав которого входят аэропорты «Харьков», «Днепропетровск» и «Запорожье».

Харьковский горсовет уже обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой не принимать документ от EASA, иначе целый регион останется без авиасообщения.

Закрытие аэропортов повлияет и на футбол. Как известно, донецкий «Шахтер» проводит свои матчи, в том числе и Лигу чемпионов, в Харькове. По нормам УЕФА стадион «Металлист» просто не будет допущен к проведению еврокубковых матчей, если в городе не будет действующего аэропорта.

Примет ли украинское правительство обращение EASA и когда состоится рассмотрение этого вопроса – пока неизвестно.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    AlexDSan
      AlexDSan, 21.09.2017 11:55
    +2
    Станислав Матусевич, 21.09.2017 11:36
    Европа мало того, что импотентна, так еще и продажна. Три с половиной года самолеты летали, включая самые горячие фазы войны. Последние два года фронт стабилизировался, зато теперь какие-то европейские х-ловские шестерки вдруг решили, что летать в Харьков, Днепр и Запорожье стало опасно. Проводить ЧМ в стране-террористе нормально, а у нас летать опасно. Дебилы, млять. Один в один ситуация, как перед второй мировой. Дозаигрываются с фашистами до того, что получат третью.
    В принципі Ви праві. Просто... може вони щось знають? ((
    Ссылка
    kipr06
      kipr06, 21.09.2017 11:56
    +3
    lg, 21.09.2017 11:46
    Инфа из разряда накинуть гавнеца на вентилятор. Никто там не закроет аэрапорт.
    Это официальная информация......Харьков гудит помаленьку по этому поводу уже.
    Ссылка
    AlexDSan
      AlexDSan, 21.09.2017 11:58
    +1
    vipfishman, 21.09.2017 11:40
    Это все Сурок придумал - ему нужны аргументы для Лозанны? да , дурашка из под Диканьки ?
    Не заважайте йому язик розробляти - йому ще лизати, лизати і лизати.
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 21.09.2017 11:58
    0
    AlexDSan, 21.09.2017 11:55
    Станислав Матусевич, 21.09.2017 11:36
    Европа мало того, что импотентна, так еще и продажна. Три с половиной года самолеты летали, включая самые горячие фазы войны. Последние два года фронт стабилизировался, зато теперь какие-то европейские х-ловские шестерки вдруг решили, что летать в Харьков, Днепр и Запорожье стало опасно. Проводить ЧМ в стране-террористе нормально, а у нас летать опасно. Дебилы, млять. Один в один ситуация, как перед второй мировой. Дозаигрываются с фашистами до того, что получат третью.

    В принципі Ви праві. Просто... може вони щось знають? ((
    Да что они там знают? Тупо х-ловское бабло отрабатывают.
    Ссылка
    dr.bykoff1
    online
      dr.bykoff1, 21.09.2017 12:01
    -5
    Вот и славно. Давно пора уже шубных уродцев с Олимпийского пинком под зад вышвырнуть на их родную развалюху имени Лобановского. На Олимпийском должен играть чемпион, а не всякая ссыкливая шваль.
    Ссылка
    AlexDSan
      AlexDSan, 21.09.2017 12:01
    +3
    kipr06, 21.09.2017 11:56
    lg, 21.09.2017 11:46
    Инфа из разряда накинуть гавнеца на вентилятор. Никто там не закроет аэрапорт.

    Это официальная информация......Харьков гудит помаленьку по этому поводу уже.
    Якщо це так, то дуже шкода. Можу тільки поспівчувати. ((
    Ссылка
    dinamoliga
    online
      dinamoliga, 21.09.2017 12:02
    0
    предлагаю осесть в Мариуполе. кто за ?
    Ссылка
    dinamoliga
    online
      dinamoliga, 21.09.2017 12:06
    0
    dr.bykoff1, 21.09.2017 12:01
    Вот и славно. Давно пора уже шубных уродцев с Олимпийского пинком под зад вышвырнуть на их родную развалюху имени Лобановского. На Олимпийском должен играть чемпион, а не всякая ссыкливая шваль.

    Слышь Stromae ты раньше просто был, умственно отсталым гопником, а теперь смотрю у тебя еще и психическое расстройство добавилось, так как здоровый человек понимает , что у Кротопомойки больше шансов заиграть, в роли хозяев, на Саньтьяго Барнабеу чем на Олимпийском. Так как на центарльном стадионе страны будет играть только народная команда, а не гудящее сборище с пляжей Копакабаны
    Ссылка
    lg
    online
      lg, 21.09.2017 12:06
    -1
    kipr06, 21.09.2017 11:56
    lg, 21.09.2017 11:46
    Инфа из разряда накинуть гавнеца на вентилятор. Никто там не закроет аэрапорт.

    Это официальная информация......Харьков гудит помаленьку по этому поводу уже.
    "Новость" раздумая "вестями" и прочиими говноновостными сайтами из ничего. Зрада.. больше зрады.
    У нас таких "официальных информаций" по 5 штук на день. Только потом когда выявляется истина, то те кто раздумал информацию тихо молчат.
    p.s. А вообще новость из разряда.
    Первая бабка: на небе облока, может наконецто дождик пройдет
    ...
    Десятая бабка: Соседка говорила что буря ожидается и лучше из дому не выходить
    Ссылка
    dinamoliga
    online
      dinamoliga, 21.09.2017 12:11
    0
    WADO 1976, 21.09.2017 11:31
    Нормуль ! Будем в Киеве на Олимпийском играть ! Государство должно помогать командам из зоны АТО предоставив им государственный стадион ,а проходимцев из Киева не желающих ехать в Мариуполь - наказывать ! Свои 3000 болел дынама и на своем тазике разместит ,

    еще одни мокрый сказочник? поверь если вы своим бомжующим набором припретесь на Олимпийский, то там впервые за долгое время соберется аншлаг - чтобы сначала мягко , а потом на очень намекнуть что кое кто есть лишний, и кому то пора в родные донбасские степя ехать.
    А так да.... Киев рад помочь командам попавшим в трудную ситуацию, из-за войны. Будь то Зоря, Олимпик или Мариуполь.. но вот помогать тем кто этот самый город всем сердцем ненавидит , и кто вместо гимна Украины предпочел бы включать кобзона - Киев не будет...
    Так что вперед... в безопасный Мариуполь
    Ссылка
    LembergWestUkraine
    online
      LembergWestUkraine, 21.09.2017 12:11
    0
    Шо ахмет і там почав гудіи?!

    Рінат, гуди!!!!! Руцкій мір прішол!!!
    Ссылка
    LembergWestUkraine
    online
      LembergWestUkraine, 21.09.2017 12:13
    0
    Нехай в безпечному Маріуполі грають і живуть, чого до хунти в Київ і Львів їхати?!
    Ссылка
    jwls
    online
      jwls, 21.09.2017 12:16
    0
    Фигово, Харьков заслуживает матчей ЛЧ(( Но еще остается Одесса, так понимаю
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.