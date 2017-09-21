Форварду Олимпика отдали предпочтение перед вратарем Зари

Лучшим футболистом Украины в категории U-19 в августе 2017 года признан нападающий Олимпика Станислав Биленький — второй раз кряду. До этого он победил в июльском голосовании проекта Золотой Талант. Вратарь Андрей Лунин, который выиграл три весенних опроса, вновь оказался вторым. Причем отставание от лидера оказалось больше, чем отрыв от третьего в рейтинге — полузащитника Черноморца Николая Мусолитина.

Пожалуй, это справедливо. Да, Лунин — кандидат в национальную команду Украины, а Биленький в сентябре дебютировал в молодежной сборной. Да, Лунин начал играть с Зарей в Лиге Европы в групповом турнире, а Биленький и Олимпик выбыли на первом же для себя этапе квалификации ЛЕ. Все это так, но в личной встрече 6 августа Олимпик обыграл Зарю в чемпионате Украины, а Биленький расписался в воротах Лунина.

Форварда донецкого клуба в свои анкеты включили 78 респондентов из 115 — тренеры, эксперты, известные в прошлом футболисты, журналисты. На первое место его поставили коллективным мнением и болельщики, голосовавшие на сайте проекта Золотой Талант.

Биленький третий раз попал в топ-5 по итогам месяца. Лунин, Мусолитин и Максим Лунев (Заря) — пятый, а Орест Лебеденко (Карпаты) — первый.

Напомним наши правила. Ежемесячные опросы проекта Золотой Талант — это лишь отборочный раунд перед финалом по итогам всего года. В 2017-м к возрастной категории U-21 премии Золотой Талант относятся украинские футболисты 1996—1997 годов рождения, а к возрастной категории U-19 — 1998 года рождения и моложе.

Кто за кого голосовал в августе 2017 года. U-19

Премия Золотой Талант проводится уже пятый год. В 2013-м лучшим футболистом Украины в категории U-19 был признан Эдуард Соболь (игроками месяца также признавались Иван Петряк, Роман Пидкивка и Дмитрий Ярчук). В 2014-м победу праздновал Валерий Лучкевич (игроками месяца также признавались Роман Пидкивка и Эдуард Соболь), в 2015-м — Виктор Коваленко (игроками месяца также признавались Валерий Лучкевич, Марьян Швед и Александр Зинченко). В 2016-м вне конкуренции оказался Виктор Цыганков (игроками месяца также признавались Марьян Швед, Алексей Гуцуляк и Денис Баланюк).