Финал Лиги Европы сезона 2018/2019 пройдет в Баку

Финал Лиги Европы УЕФА 2019 года примет Олимпийский стадион в Баку.

Финал, который в сезоне 2018/19 состоится 29 мая, станет для столицы Азербайджана первым матчем такого калибра. Стадион был построен к Европейским играм 2015 года. Во время ЕВРО-2020 он примет три матча группового этапа и четвертьфинал.

Олимпийский стадион также принимал поединки финальной стадии ЧЕ-2016 среди юношей до 17 лет. На матч открытия Азербайджан - Польша здесь собрались рекордные для турнира 33 тысячи болельщиков. Баку также принимал ЧМ-2012 среди девушек до 17 лет и финальный турнир Кубка УЕФА-2014 по футзалу.

Решение провести финал Лиги Европы на Олимпийском стадионе было принято на заседании Исполнительного комитета УЕФА в среду.