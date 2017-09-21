Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Финал Лиги Европы сезона 2018/2019 пройдет в Баку

Матч пройдет на Олимпийском стадионе

  • 21.09.2017 10:13
  • 68 просмотров
  • 0 комментария
Метки
thorntontomasetti.com
© thorntontomasetti.com

Финал Лиги Европы УЕФА 2019 года примет Олимпийский стадион в Баку.

Финал, который в сезоне 2018/19 состоится 29 мая, станет для столицы Азербайджана первым матчем такого калибра. Стадион был построен к Европейским играм 2015 года. Во время ЕВРО-2020 он примет три матча группового этапа и четвертьфинал.

Олимпийский стадион также принимал поединки финальной стадии ЧЕ-2016 среди юношей до 17 лет. На матч открытия Азербайджан - Польша здесь собрались рекордные для турнира 33 тысячи болельщиков. Баку также принимал ЧМ-2012 среди девушек до 17 лет и финальный турнир Кубка УЕФА-2014 по футзалу.

Решение провести финал Лиги Европы на Олимпийском стадионе было принято на заседании Исполнительного комитета УЕФА в среду.

Источник — УЕФА

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.