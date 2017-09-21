Александер ЧЕФЕРИН: «Мы должны защитить футбол, пока не поздно»

Президент УЕФА Александер Чеферин подчеркнул, что соревновательный баланс в футболе необходимо сохранить, чтобы защитить «магию игры».

В среду в обращении к делегатам 13-го Внеочередного Конгресса УЕФА в Женеве Чеферин заявил: необходимо сделать все возможное, чтобы расстояние между большими и малыми в европейском футболе не стало непреодолимым.

Президент УЕФА напомнил делегатам 55 европейских ассоциаций, как важно, чтобы «более скромные команды и дальше могли бороться в лиге больших» и чтобы «все могли мечтать».

«Это отличает футбол, в этом его магия. Мы должны защищать его, пока не поздно. Но у нас должно быть право действовать таким образом», - заметил Чеферин.

Чеферин призвал европейские и национальные законодательные органы выработать средства, которые помогли бы сделать футбол более честным и прозрачным, что благоприятно скажется на этической составляющей и солидарности.

«Потолки зарплат, налоги на роскошь, ограничения заявок, эволюция финансового «фэйр-плей», реформы трансферной системы, создание центра анализа для контроля финансовых потоков, ограничения на комиссионные выплаты агентам, введение налогов солидарности на трансферы, которые будут использоваться для поддержки массового и женского футбола, ограничения на аренды, запрет на комбинированное владение клубами, ужесточение правил о собственных воспитанниках», - перечислил Чеферин возможные меры.

«Мы открыты для каждого, для любых реформ, которые пойдут на благо футбола», - продолжил Чеферин.

«У нас много идей, и мы преданы своему делу. Мы просто ждем зеленого света от тех, кто публично критикует нынешнюю ситуацию, но пока не дал нам возможности исправить ее», - добавил президент УЕФА.

«Я уверен, скоро она изменится. Стремление есть... Теперь мы должны реализовать его. Могу заверить вас, что твердо намерен сделать это. Идея создать идеальный баланс была не просто девизом моей предвыборной кампании. Это по-прежнему моя и ваша цель».

Чеферин рассказал о прогрессе, которого добился УЕФА с момента его избрания в сентябре прошлого года, и отметил, что многое было сделано в рекордные сроки.

«Спустя год и шесть дней моего пребывания во главе УЕФА мои и наши действия говорят громче моих слов. И я не намерен заниматься пропагандой или сервисным обслуживанием», - добавил Чеферин.

«Мы запустили программу социального «фэйр-плей» с акцентом на многообразие и инклюзивность, как видно из кампании #EqualGame. Мы работаем над защитой детей, причем в разных областях: от исследования последствий ударов по мячу головой до борьбы с домогательствами и педофилией».

«Мы пересмотрели устав, чтобы ввести ограничения на длительность пребывания в должности, увеличили полномочия лиц, занимающих посты в национальных ассоциациях, укрепили свои позиции по защите норм этики в футболе», - отметил Чеферин.

«Мы ввели процедуру рассмотрения заявок на проведение всех наших соревнований, включая финалы клубных турниров, - продолжил он. - Это может казаться нормой, чем-то тривиальным, но это серьезная мера, которая позволяет УЕФА еще на шаг отдалиться от практики внутренних манипуляций и приблизиться к новой эре прозрачности и профессионализма».

«Наконец, мы возобновили диалог с различными партнерами и возродили дух доверия, столь важный для достижения ощутимого успеха в нашем виде спорта», - сказал Чеферин.

Чеферин приветствовал усилия членов европейской футбольной семьи, чья совместная работа формирует новый облик футбола.

«Наступили времена гармонии, - заявил он. - Мы снова одна команда. Каждый нашел свое место и, кажется, охотно готов поддержать товарищей по команде».

«Именно за счет работы единым фронтом, взаимоподдержки и координации действий мы можем исправить ошибки прошлого и вернуть равновесие, без которого невозможны развитие и долгосрочная устойчивость европейского футбола», - подытожил глава УЕФА.