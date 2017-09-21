Тренер Мариуполя: Тяжелая получилась игра

в этом сезоне без судей и гола Рамоса на последних минутах ничего не могут,так держать реал

формат..га0но. будут молодёжки катать лет через 5-6.

Ну, если чесно, не ожидал..... главное сразу звездой не стать и пахать пахать, а вось я действите...

Ничего особенного. Два раза пнул мячик. Все так умеют. Когда будет хет-трик в ворота Баварии?

Ничоси, на этом сайте есть адекватный и даже не слепой юзер. Респект Я думал, что замеча...

Ты что крот слепой? Там рикошет от ноги защитника. Вратарь мяч вообще не достал. И если б не доби...

До команди Мхітаряна ще черга не дійшла, а які шедевральні мячі він може забивати Тоттенхем уже п...

Ждемс комментарии от кротоэксПЕРДОВ - Морозова и Леона..))) хотя,когда им комментировать - рот ах...