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Тренер Мариуполя: Тяжелая получилась игра

Сергей Золотницкий прокомментировал кубковую встречу с «Колосом»

  • 21.09.2017 09:21
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«Мариуполь» в 1/16 финала Кубка Украины победил «Колос» - 2:1. После игры тренер приазовской команды Сергей Золотницкий дал следующий комментарий:

- У нас, как впрочем и у других команд, сейчас тяжелый график, поэтому была определенная ротация состава. Естественно мы удовлетворены результатом. Тяжелая получилась игра, с обоюдными моментами. Победить могла любая команда.

Тяжело было... У нас сегодня выступали некоторые молодые ребята, некоторые опытные игроки не восстановились. То, что мы прошли в следующий раунд, это заслуга всей команды.

- Учитывая ротацию в составе «Мариуполя», можно сказать, что перед вами не стояла задача победить любой ценой?
- Нет, мы хотели пройти дальше. У нас нет приоритетов. Мы так планировали подготовку и состав, чтобы пройти дальше.

- В прошлом сезоне за «Мариуполь» стабильно забивал Руслан Кисиль, который сейчас не имеет стабильной практики. Как Вы оцените его игру?
- Мы удовлетворены его игрой. Руслан сегодня выступал на непривычной для себя позиции центрального нападающего (хотя в прошлом чемпионате он провел несколько игр на этой позиции), и со своей задачей справился. Он проделал огромный объем работы, забил мяч.

Источник — ФК Мариуполь

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