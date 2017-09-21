Антонио КОНТЕ: «Будем биться за победу в каждом матче»

Антонио Конте прокомментировал крупную победу над «Ноттингемом», которая принесла «синим» путевку в четвертый раунд Кубка Лиги. 3 из 5 мячей в матче на свой счет записал Миши Батшуайи.

Итальянец остался доволен выступлением своих футболистов, особо отметив действия молодых игроков. Кенеди и Чарли Мусонда отметились забитыми голами, а 17-летние Итан Ампаду и Даджон Стерлинг сегодня дебютировали в составе «Челси».



«Мы должны быть довольны результатами сегодняшнего вечера. Мы одержали уверенную победу и теперь сыграем в следующем матче Кубка Лиги, — резюмирует Конте. — Сегодня я дал шанс проявить себя некоторым игрокам, и они оправдали доверие. Кроме того, в этом матче смогли принять участие футболисты из нашей Академии, что очень хорошо для клуба».



Мусонда, который сегодня дебютировал в стартовом составе, провел полный матч и забил первый для себя гол за основную команду, доведя счет в игре до 3:0

«Я думаю, Чарли сыграл хорошо. Он много работает, в том числе над своей физической формой, поскольку в АПЛ к этому аспекту подготовки футболиста предъявляются особые требования. Он очень одаренный игрок и должен продолжать развиваться в этом направлении. Он должен быть готов помочь своей команде, когда это потребуется».



Конте также остался доволен игрой Кенеди, который сегодня открыл счет

«Кенеди провел хороший матч, оправдав мои ожидания. Естественно, некоторым футболистам выпадает меньше игрового времени, поэтому важно продолжать работать и использовать подобные возможности в полной мере. Надеюсь, сегодня они получили дополнительный заряд уверенности и продолжат работать в том же духе».



«Мы начали работать с Кенеди в январе после его аренды в "Уотфорд". Он прилагает много сил и постепенно растет. Ему необходимо продолжать работать и стараться использовать все предоставляющиеся возможности».



Кроме того, Конте прокомментировал игру Итана Ампаду, который лишь на этой неделе подписал профессиональный контракт и сегодня дебютировал в основной команде

«У него есть все возможности для того, чтобы стать хорошим игроком в будущем, но ему необходимо продолжать упорно работать над собой. Сегодня мы имели прекрасную возможность посмотреть в деле сразу нескольких молодых игроков».



Вскоре после финального свистка была проведена жеребьевка четвертого раунда Кубка Лиги, в котором «синие» на своем поле примут «Эвертон»

«Этот будет очень сложный матч. У "Эвертона" одна из сильнейших команд чемпионата, но мы готовы встретиться с ними. Для нашего клуба важен каждый турнир. Мы будем биться за победу в каждой игре, и если футболисты будут действовать так же, как сегодня, я продолжу давать им шансы проявить себя. Я жду такой самоотдачи в каждом матче».



Антонио Конте также сообщил новости о состоянии Давида Луиса, который в матче против «Арсенала» получил перелом запястья



«Он очень важный игрок для нас. Я знаю, что случилось в конце воскресной игры, но к матчу против "Атлетико" он будет готов».