Бетис шокировал Реал на Сантьяго Бернабеу

«Реал» Мадрид - «Бетис» Севилья 0:1
Гол: Санабрия 90+4
«Реал»: Навас, Иско (Асенсио 67), Каземиро, Марсело (Васкес 72), Бэйл, Модрич (Майораль, 72), Кроос, Роналду, Варан, Рамос, Карвахаль
«Бетис»: Адан, Герреро (Будебуз 61), Манди, Тельо, Барраган, Дурмиси, Антонио Санабрия, Камараса (Гуардадо 44), Руис (Хоакин, 80), Феддаль, Гарсия
Предупреждения: Тельо 36, Манди 38, Феддаль 58
Источник — Sport.ua
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