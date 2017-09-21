Бетис шокировал Реал на Сантьяго Бернабеу

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Как Ярмоленко Гамбург обыграл 09:15 — yuryan Так от щоб ти розумів автора, я постараюсь тобі пояснити, в випадку штрафного саме навіс ярмоленк...

Ярмоленко поучаствовал в двух голах в ворота Гамбурга 09:11 — chsb Всі ці "бывшие" плювать хотіли на кротів та на шахту, вбачаючи в них бабло та перевалоч...