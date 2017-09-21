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Бетис шокировал Реал на Сантьяго Бернабеу

Севильцы минимально переиграли чемпиона на его поле

  • 21.09.2017 01:32
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Getty Images
© Getty Images

«Реал» Мадрид - «Бетис» Севилья 0:1
Гол: Санабрия 90+4

«Реал»: Навас, Иско (Асенсио 67), Каземиро, Марсело (Васкес 72), Бэйл, Модрич (Майораль, 72), Кроос, Роналду, Варан, Рамос, Карвахаль
«Бетис»: Адан, Герреро (Будебуз 61), Манди, Тельо, Барраган, Дурмиси, Антонио Санабрия, Камараса (Гуардадо 44), Руис (Хоакин, 80), Феддаль, Гарсия

Предупреждения: Тельо 36, Манди 38, Феддаль 58

Источник — Sport.ua

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