Реал не забил впервые за 74 матча

Игроки мадридского «Реала» впервые за 1,5 года ушли с поля без забитого мяча. «Сливочные» на своем поле уступили «Бетису» 0:1 и прервали свою голевую серию, которая длилась 73 матча.

Последний раз «Реал» не забивал в апреле 2016 года в ворота «МанСити» в Лиге чемпионов.

Интересно, что самая продолжительная серия по забитым мячам насчитывает…73 матча и принадлежит бразильскому «Сантосу» (1961 – 1963 г.).