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Реал не забил впервые за 74 матча

Мадридцы сенсационно проиграли Бетису

  • 21.09.2017 08:30
  • 452 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images
© Getty Images

Игроки мадридского «Реала» впервые за 1,5 года ушли с поля без забитого мяча. «Сливочные» на своем поле уступили «Бетису» 0:1 и прервали свою голевую серию, которая длилась 73 матча.

Последний раз «Реал» не забивал в апреле 2016 года в ворота «МанСити» в Лиге чемпионов.

Интересно, что самая продолжительная серия по забитым мячам насчитывает…73 матча и принадлежит бразильскому «Сантосу» (1961 – 1963 г.).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Kris Nolty
      Kris Nolty, 21.09.2017 08:50
    0
    Еб**ааааааааааааать
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    NATSGUL
      NATSGUL, 21.09.2017 08:55
    0
    Не состоялся новый рекорд. Мне так жалко
    Кстати, ещё дна серия прервалась - это беспроигрышные матчи у себя дома.
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