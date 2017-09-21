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Гюндоган получил травму в первом матче за 8 месяцев

Наставник «Сити» рассказал о новом повреждении немца

  • 21.09.2017 07:15
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Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил надежду, что его полузащитник Илкай Гюндоган избежал серьезной травмы в матче Кубка Лиги против «Вест Бромвича».В среду на «Хоторнс» Гюндоган впервые появился в стартовом составе «горожан» с декабря прошлого года, когда он надорвал крестообразные связки колена.

И хотя «Сити» выиграл этот матч со счетом 1:2 и вышел в 1/8 финала Кубка Лиги, новая травма Илкая омрачила радость от победы. 26-летний немец был заменен на 57-й минуте после удара сзади со стороны Клаудио Якоба, и теперь Гваридола с нетерпением ожидает вердикта докторов.

«Я переживал за Гюндогана, потому что, когда он оказался на газоне и таким образом поднял свои руки, в этот момент тебе кажется, что случилось нечто плохое».

«Вы не можете себе представить, каково это отсутствовать восемь месяцев, сражаться в одиночестве каждый день вместе с физиотерапевтом, восстановиться, а затем снова травмироваться. С этим тяжело смириться».

«Таков футбол, но, к счастью, его новая травма несерьезна. Я поговорил с ним, он в порядке. Его колено немного болит. Завтра мы посмотрим, что там такое, доктор прояснит ситуацию», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Источник — Fapl.ru

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