Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка лиги

Сразу после завершения 3-го раунда Кубка лиги состоялась жеребьевка следующего этапа турнира. Фавориты продолжают свой путь к трофею порознь.Сразу нескольким представителям Премьер-Лиги предстоит сыграть друг с другом: «Тоттенхэму» — с «Вест Хэмом», «Суонси» — с «Манчестер Юнайтед», «Челси» — с «Эвертоном».
«Арсенал» дома примет «Норвич», «Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Вулверхэмптоном», «Кристал Пэлас» навестит «Бристоль Сити», «Борнмута» ожидает встреча с «Мидлсбро», а «Лестер», обидчик «Ливерпуля», сразится с «Лидсом».
Добавим, что матчи 4-го раунда (1/8 финала) будут сыграны на неделе, стартующей 23 октября.
Жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги
Тоттенхэм — Вест Хэм
Бристоль Сити — Кристал Пэлас
Суонси — Манчестер Юнайтед
Арсенал — Норвич
Челси — Эвертон
Манчестер Сити — Вулверхэмптон
Лестер — Лидс
Борнмут — Мидлсбро
Источник — Fapl.ru
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