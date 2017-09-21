Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка лиги

Сразу после завершения 3-го раунда Кубка лиги состоялась жеребьевка следующего этапа турнира. Фавориты продолжают свой путь к трофею порознь.Сразу нескольким представителям Премьер-Лиги предстоит сыграть друг с другом: «Тоттенхэму» — с «Вест Хэмом», «Суонси» — с «Манчестер Юнайтед», «Челси» — с «Эвертоном».

«Арсенал» дома примет «Норвич», «Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Вулверхэмптоном», «Кристал Пэлас» навестит «Бристоль Сити», «Борнмута» ожидает встреча с «Мидлсбро», а «Лестер», обидчик «Ливерпуля», сразится с «Лидсом».

Добавим, что матчи 4-го раунда (1/8 финала) будут сыграны на неделе, стартующей 23 октября.

Жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги

Тоттенхэм — Вест Хэм

Бристоль Сити — Кристал Пэлас

Суонси — Манчестер Юнайтед

Арсенал — Норвич

Челси — Эвертон

Манчестер Сити — Вулверхэмптон

Лестер — Лидс

Борнмут — Мидлсбро