Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка лиги

«Манчестер Юнайтед» гостит у «Суонси», «Челси» принимает «Эвертон»

  • 21.09.2017 07:29
  • 1359 просмотров
  • 0 комментария
Метки

Сразу после завершения 3-го раунда Кубка лиги состоялась жеребьевка следующего этапа турнира. Фавориты продолжают свой путь к трофею порознь.Сразу нескольким представителям Премьер-Лиги предстоит сыграть друг с другом: «Тоттенхэму» — с «Вест Хэмом», «Суонси» — с «Манчестер Юнайтед», «Челси» — с «Эвертоном».

«Арсенал» дома примет «Норвич», «Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Вулверхэмптоном», «Кристал Пэлас» навестит «Бристоль Сити», «Борнмута» ожидает встреча с «Мидлсбро», а «Лестер», обидчик «Ливерпуля», сразится с «Лидсом».

Добавим, что матчи 4-го раунда (1/8 финала) будут сыграны на неделе, стартующей 23 октября.

Жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги

Тоттенхэм — Вест Хэм
Бристоль Сити — Кристал Пэлас
Суонси — Манчестер Юнайтед
Арсенал — Норвич
Челси — Эвертон
Манчестер Сити — Вулверхэмптон
Лестер — Лидс
Борнмут — Мидлсбро

Источник — Fapl.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.