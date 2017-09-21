Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Как Ярмоленко Гамбург обыграл

Украинский легионер «Боруссии» второй матч кряду провел на высочайшем уровне

  • 21.09.2017 00:08
  • 1748 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Getty Images. Андрей Ярмоленко
© Getty Images. Андрей Ярмоленко

Украинский вингер «Боруссии» Андрей Ярмоленко продолжает приятно шокировать болельщиков дортмундского клуба. Второй подряд матч в Бундеслиге 27-летний футболист проводит на высочайшем уровне, создавая множество голевых моментов для своей команды.

В поединке 5-го тура против «Гамбурга» (3:0) Ярмоленко отдал результативную передачу, а также поучаствовал в еще одном голе. Более того, в официальную статистику не вошли несколько моментов, после которых партнеры Андрея могли увеличить преимущество «шмелей».

Вашему вниманию действия Ярмоленко в поединке с «Гамбургом»:

Напомним, в 4-м туре чемпионата Германии Ярмоленко принял участие в четырех голах в ворота «Кельна» (5:0). А еще раньше отличился забитым мячом в поединке первого тура Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (1:3).

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.