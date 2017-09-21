Как Ярмоленко Гамбург обыграл

Украинский вингер «Боруссии» Андрей Ярмоленко продолжает приятно шокировать болельщиков дортмундского клуба. Второй подряд матч в Бундеслиге 27-летний футболист проводит на высочайшем уровне, создавая множество голевых моментов для своей команды.
В поединке 5-го тура против «Гамбурга» (3:0) Ярмоленко отдал результативную передачу, а также поучаствовал в еще одном голе. Более того, в официальную статистику не вошли несколько моментов, после которых партнеры Андрея могли увеличить преимущество «шмелей».
Вашему вниманию действия Ярмоленко в поединке с «Гамбургом»:
Напомним, в 4-м туре чемпионата Германии Ярмоленко принял участие в четырех голах в ворота «Кельна» (5:0). А еще раньше отличился забитым мячом в поединке первого тура Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (1:3).
Источник — Sport.ua
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