Лацио уступил Наполи, Рома разгромно обыграла Беневенто

«Беневенто» – «Рома» – 0:4
Голы: 0:1 – 22 Джеко, 0:2 – 35, автогол Лучони, 0:3 – 52 Джеко, 0:4 – 74, автогол Венути.
«Беневенто» – Белец, Летициа, Венути, Лучони, Ди Кьяра, Мемушай, Чибса, Катальди, Лазаар (Париджини, 64), Кода (Арментерос, 75), Пушкаш.
«Рома» – Алиссон, Бруно Перес, Фасио, Жезус, Коларов, Пеллегрини (Жерсон, 68), Гоналон, Стротман, Ундер (Эль-Шаарави, 46), Джеко, Перотти (Флоренци, 75).
Предупреждения: Ди Кьяра (56), Париджини (84).
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«Дженоа» – «Кьево» – 1:1
Голы: 1:0 – 62 Лаксальт, 1:1 – 73 Хетемай.
«Дженоа» – Перин, Бираски, Россеттини, Зуканович, Лазович (Таарабт, 46), Велозу, Лаксальт, Бертолаччи, Брлек (Рози, 46), Палладино (Ригони, 71), Пеллегри.
«Кьево» – Соррентино, Дайнелли (Пеллиссье, 67), Каччаторе, Томович, Гамберини, Бирса (Гарритано, 86), Радованович, Бастьен (Депаоли, 52), Кастро, Хетемай, Инглезе.
Предупреждения: Хетемай (38), Пеллегри (40), Томович (81).
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«Ювентус» – «Фиорентина» – 1:0
Гол: 1:0 – 52 Манджукич.
«Ювентус» – Шченсны, Игуаин, Ругани, Бардзальи, Матюиди, Стураро (Лихтштайнер, 90), Куадрадо (Бернардески, 82), Асамоа, Бентанкур, Манджукич, Дибала (Пьянич, 75).
«Фиорентина» – Спортьелло, Пеццелья, Бираги, Лорини (Бруну Гашпар, 51), Астори, Верету, Бадель, Бенасси (Жил Диаш, 61), Кьеза, Симеоне, Терео (Санчес, 69).
Предупреждения: Бардзальи (23), Лорини (37), Бадель (50), Астори (64).
Удаление: Бадель (66).
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«Лацио» – «Наполи» – 1:4
Голы: 1:0 – 29 де Врей, 1:1 – 54 Кулибали, 1:2 – 56 Кальехон, 1:3 – 59 Мертенс, 1:4 – 90, пенальти Жоржиньо.
«Лацио» – Стракоша, де Врей (Мурджиа, 46), Раду, Баста, Баштуш (Марушич, 25), Лейва, Лулич, Луис Альберто, Пароло, Милинкович-Савич (Лукаку, 63), Иммобиле.
«Наполи» – Рейна, Альбиоль, Гулям, Маджо, Кулибали, Гамшик (Зелиньски, 73), Жоржиньо, Кальехон (Рог, 86), Аллан, Инсинье, Мертенс (Милик, 81).
Предупреждения: Раду (21), Мертенс (25), Рейна (34), Жоржиньо (70), Лейва (79).
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«Кальяри» – «Сассуоло» – 0:1
Гол: 0:1 – 59, пенальти Матри.
«Кальяри» – Краньо, Пизакане, Чеппителли, Капуано, Чигарини, Падоин (Фараго, 62), Жоао Педро, Ионицэ, Барелла (Сау, 78), Паволетти (Джаннетти, 52), Фариас.
«Сассуоло» – Консильи, Летсхерт, Каннаваро, Аджапонг, Ачерби, Данкан (Бьондини, 78), Миссироли, Политано (Сенси, 49), Маньянелли, Лирола, Матри (Рагуза, 76).
Предупреждения: Барелла (17), Чеппителли (29), Маньянелли (71), Каннаваро (82), Лирола (84), Джаннетти (90).
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«Аталанта» – «Кротоне» – 5:1
Голы: 1:0 – 5 Петанья, 2:0 – 25 Кальдара, 3:0 – 38 Иличич, 4:0 – 63 Гомес, 4:1 – 70 Тумминелло, 5:1 – 74, пенальти Гомес.
«Аталанта» – Бериша, Кальдара, Масьелло (Бастони, 76), Госенс, Толои, Иличич, Кристанте, Гомес (Орсолини, 75), Фройлер, Хатебур, Петанья (Видо, 71).
«Кротоне» – Кордац, Чеккерини, Кабрера (Будимир, 71), Павлович, Айети, Роден, Барберис (Крагль, 58), Тонев (Стоян, 9), Иско, Сампиризи, Тумминелло.
Предупреждение: Айети (45).
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«Удинезе» – «Торино» – 2:3
Голы: 0:1 – 9 Белотти, 0:2 – 30, автогол Хадльвредссон, 1:2 – 48, пенальти де Пауль, 1:3 – 67 Ляйич, 2:3 – 75 Лазанья.
«Удинезе» – Скуффет, Ларангейра (Анджелла, 46), Пеццелла (Аднан, 70), Ларсен, Нюйтинк, Фофана, Хадльвредссон (Янкто, 46), Барак, де Пауль, Лазанья, Лопес.
«Торино» – Сиригу, Нкулу, Молинаро, Ансальди, Войнович, Ринкон, Базелли, Яго Фальке (Бойе, 88), Ляйич, Ньянг (Беренгер, 76), Белотти.
Предупреждения: Базелли (7), Ансальди (27), Хадльвредссон (32), Ляйич (48), Ринкон (54), Беренгер (80).
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«Милан» – СПАЛ – 2:0
Голы: 1:0 – 26, пенальти Родригес, 2:0 – 61, пенальти Кессиэ.
«Милан» – Доннарумма, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Сапата, Кессиэ, Биглия (Локателли, 82), Чалханоглу (Бонавентура, 74), Абате, Калинич (Сусо, 62), Андре Силва.
СПАЛ – Гомис, Викари, Фелипе (Скьявон, 71), Маттьелло, Саламон, Мора, Ладзари, Грасси (Скьяттарелла, 58), Вивиани, Антенуччи, Палоски (Боррьелло, 62).
Предупреждения: Скьяттарелла (66), Скьявон (88), Романьоли (89).
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«Верона» – «Сампдория» – 0:0
«Верона» – Николас, Беарзотти, Эрто, Караччоло, Бесса, Сукулини, Валоти (Дзакканьи, 80), Фоссати (Бюхель, 87), Верде, Ромуло, Паццини (Кин, 76).
«Сампдория» – Пуджони, Сильвестре, Мурру, Берешиньски, Реджини, Линетти (Верре, 90), Торрейра, Альварес (Рамирес, 52), Прат, Капрари, Куальярелла (Сапата, 52).
Предупреждения: Капрари (20), Сукулини (31), Валоти (75), Кин (90).
Источник — Sport.ua
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