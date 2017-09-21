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Лацио уступил Наполи, Рома разгромно обыграла Беневенто

«Милан» одолел СПАЛ, «Ювентус» выиграл у «Фиорентины»

  • 21.09.2017 00:07
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«Беневенто» – «Рома» – 0:4
Голы: 0:1 – 22 Джеко, 0:2 – 35, автогол Лучони, 0:3 – 52 Джеко, 0:4 – 74, автогол Венути.
 
«Беневенто» – Белец, Летициа, Венути, Лучони, Ди Кьяра, Мемушай, Чибса, Катальди, Лазаар (Париджини, 64), Кода (Арментерос, 75), Пушкаш.
«Рома» Алиссон, Бруно Перес, Фасио, Жезус, Коларов, Пеллегрини (Жерсон, 68), Гоналон, Стротман, Ундер (Эль-Шаарави, 46), Джеко, Перотти (Флоренци, 75).
 
Предупреждения: Ди Кьяра (56), Париджини (84).
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«Дженоа» – «Кьево» – 1:1
Голы: 1:0 – 62 Лаксальт, 1:1 – 73 Хетемай.
 
«Дженоа» – Перин, Бираски, Россеттини, Зуканович, Лазович (Таарабт, 46), Велозу, Лаксальт, Бертолаччи, Брлек (Рози, 46), Палладино (Ригони, 71), Пеллегри.
«Кьево» – Соррентино, Дайнелли (Пеллиссье, 67), Каччаторе, Томович, Гамберини, Бирса (Гарритано, 86), Радованович, Бастьен (Депаоли, 52), Кастро, Хетемай, Инглезе.
 
Предупреждения: Хетемай (38), Пеллегри (40), Томович (81).
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«Ювентус» – «Фиорентина» – 1:0
Гол: 1:0 – 52 Манджукич.
 
«Ювентус» – Шченсны, Игуаин, Ругани, Бардзальи, Матюиди, Стураро (Лихтштайнер, 90), Куадрадо (Бернардески, 82), Асамоа, Бентанкур, Манджукич, Дибала (Пьянич, 75).
«Фиорентина» Спортьелло, Пеццелья, Бираги, Лорини (Бруну Гашпар, 51), Астори, Верету, Бадель, Бенасси (Жил Диаш, 61), Кьеза, Симеоне, Терео (Санчес, 69).
 
Предупреждения: Бардзальи (23), Лорини (37), Бадель (50), Астори (64).
Удаление: Бадель (66).
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«Лацио» – «Наполи» – 1:4
Голы: 1:0 – 29 де Врей, 1:1 – 54 Кулибали, 1:2 – 56 Кальехон, 1:3 – 59 Мертенс, 1:4 – 90, пенальти Жоржиньо.
 
«Лацио» – Стракоша, де Врей (Мурджиа, 46), Раду, Баста, Баштуш (Марушич, 25), Лейва, Лулич, Луис Альберто, Пароло, Милинкович-Савич (Лукаку, 63), Иммобиле.
«Наполи» Рейна, Альбиоль, Гулям, Маджо, Кулибали, Гамшик (Зелиньски, 73), Жоржиньо, Кальехон (Рог, 86), Аллан, Инсинье, Мертенс (Милик, 81).
 
Предупреждения: Раду (21), Мертенс (25), Рейна (34), Жоржиньо (70), Лейва (79).
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«Кальяри» – «Сассуоло» – 0:1
Гол: 0:1 – 59, пенальти Матри.
 
«Кальяри» – Краньо, Пизакане, Чеппителли, Капуано, Чигарини, Падоин (Фараго, 62), Жоао Педро, Ионицэ, Барелла (Сау, 78), Паволетти (Джаннетти, 52), Фариас.
«Сассуоло» Консильи, Летсхерт, Каннаваро, Аджапонг, Ачерби, Данкан (Бьондини, 78), Миссироли, Политано (Сенси, 49), Маньянелли, Лирола, Матри (Рагуза, 76).
 
Предупреждения: Барелла (17), Чеппителли (29), Маньянелли (71), Каннаваро (82), Лирола (84), Джаннетти (90).
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«Аталанта» – «Кротоне» – 5:1
Голы: 1:0 – 5 Петанья, 2:0 – 25 Кальдара, 3:0 – 38 Иличич, 4:0 – 63 Гомес, 4:1 – 70 Тумминелло, 5:1 – 74, пенальти Гомес.
 
«Аталанта» – Бериша, Кальдара, Масьелло (Бастони, 76), Госенс, Толои, Иличич, Кристанте, Гомес (Орсолини, 75), Фройлер, Хатебур, Петанья (Видо, 71).
«Кротоне» Кордац, Чеккерини, Кабрера (Будимир, 71), Павлович, Айети, Роден, Барберис (Крагль, 58), Тонев (Стоян, 9), Иско, Сампиризи, Тумминелло.
 
Предупреждение: Айети (45).
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«Удинезе» – «Торино» – 2:3
Голы: 0:1 – 9 Белотти, 0:2 – 30, автогол Хадльвредссон, 1:2 – 48, пенальти де Пауль, 1:3 – 67 Ляйич, 2:3 – 75 Лазанья.
 
«Удинезе» – Скуффет, Ларангейра (Анджелла, 46), Пеццелла (Аднан, 70), Ларсен, Нюйтинк, Фофана, Хадльвредссон (Янкто, 46), Барак, де Пауль, Лазанья, Лопес.
«Торино» Сиригу, Нкулу, Молинаро, Ансальди, Войнович, Ринкон, Базелли, Яго Фальке (Бойе, 88), Ляйич, Ньянг (Беренгер, 76), Белотти.
 
Предупреждения: Базелли (7), Ансальди (27), Хадльвредссон (32), Ляйич (48), Ринкон (54), Беренгер (80).
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«Милан» – СПАЛ – 2:0
Голы: 1:0 – 26, пенальти Родригес, 2:0 – 61, пенальти Кессиэ.
 
«Милан» – Доннарумма, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Сапата, Кессиэ, Биглия (Локателли, 82), Чалханоглу (Бонавентура, 74), Абате, Калинич (Сусо, 62), Андре Силва.
СПАЛ Гомис, Викари, Фелипе (Скьявон, 71), Маттьелло, Саламон, Мора, Ладзари, Грасси (Скьяттарелла, 58), Вивиани, Антенуччи, Палоски (Боррьелло, 62).
 
Предупреждения: Скьяттарелла (66), Скьявон (88), Романьоли (89).
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«Верона» – «Сампдория» – 0:0
 
«Верона» – Николас, Беарзотти, Эрто, Караччоло, Бесса, Сукулини, Валоти (Дзакканьи, 80), Фоссати (Бюхель, 87), Верде, Ромуло, Паццини (Кин, 76).
«Сампдория» – Пуджони, Сильвестре, Мурру, Берешиньски, Реджини, Линетти (Верре, 90), Торрейра, Альварес (Рамирес, 52), Прат, Капрари, Куальярелла (Сапата, 52).
 
Предупреждения: Капрари (20), Сукулини (31), Валоти (75), Кин (90).

 

Источник — Sport.ua

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