Атлетик дома уступил Атлетико

«Атлетик» – «Атлетико» – 1:2
Голы: 0:1 – 55 Корреа, 0:2 – 73 Феррейра Карраско, 1:2 – 90 Рауль Гарсия.
«Атлетик» – Аррисабалага, Нуньес, Баленсиага, Иньиго Лекуэ, Лапорт, Сан Хосе, Итурраспе (Беньят, 56), Рауль Гарсия, Сусаета (Иньяки Уильямс, 56), Муниаин, Адурис (Кордоба, 79).
«Атлетико» – Облак, Савич, Филипе Луис (Люка Эрнандес, 79), Хименес, Годин, Сауль, Парти, Коке, Гайтан (Феррейра Карраско, 60), Корреа (Габи, 72), Гризманн.
Предупреждения: Парти (25), Филипе Луис (39).
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«Леганес» – «Жирона» – 0:0
«Леганес» – Куэльяр, Мантовани, Рико, Сальдуа, Сиовас, Брашанац (Рамос, 59), Перес, Пирес, Эрасо, Шимановски (Амрабат, 67), Бовю (Моран, 83).
«Жирона» – Ирайсос, Алькала, Муньеса (Эспиноса, 60), Мохика, Хуанпе, Гранель (Дуглас Луис, 72), Понс, Гарсия, Маффео, Стуани, Кайоде (Порту, 83).
Предупреждения: Стуани (30), Хуанпе (64), Дуглас Луис (73), Перес (78), Сальдуа (90).
Источник — Sport.ua
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«Атлетик» – «Атлетико» – 1:2 - результат!
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