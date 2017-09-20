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Атлетик дома уступил Атлетико

«Леганес» и «Жирона» сыграли в сухую ничью

  • 20.09.2017 23:27
  • 157 просмотров
  • 1 комментария
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«Атлетик» – «Атлетико» – 1:2
Голы: 0:1 – 55 Корреа, 0:2 – 73 Феррейра Карраско, 1:2 – 90 Рауль Гарсия.
 
«Атлетик» – Аррисабалага, Нуньес, Баленсиага, Иньиго Лекуэ, Лапорт, Сан Хосе, Итурраспе (Беньят, 56), Рауль Гарсия, Сусаета (Иньяки Уильямс, 56), Муниаин, Адурис (Кордоба, 79).
«Атлетико» – Облак, Савич, Филипе Луис (Люка Эрнандес, 79), Хименес, Годин, Сауль, Парти, Коке, Гайтан (Феррейра Карраско, 60), Корреа (Габи, 72), Гризманн.
 
Предупреждения: Парти (25), Филипе Луис (39).
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«Леганес» – «Жирона» – 0:0
 
«Леганес» – Куэльяр, Мантовани, Рико, Сальдуа, Сиовас, Брашанац (Рамос, 59), Перес, Пирес, Эрасо, Шимановски (Амрабат, 67), Бовю (Моран, 83).
«Жирона» Ирайсос, Алькала, Муньеса (Эспиноса, 60), Мохика, Хуанпе, Гранель (Дуглас Луис, 72), Понс, Гарсия, Маффео, Стуани, Кайоде (Порту, 83).
 
Предупреждения: Стуани (30), Хуанпе (64), Дуглас Луис (73), Перес (78), Сальдуа (90).

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vovchik-lutsk
    online
      vovchik-lutsk, 20.09.2017 23:38
    +1
    "Атлетик в гостях с минимальным преимуществом выиграл у Атлетико" - заголовок!
    «Атлетик» – «Атлетико» – 1:2 - результат!
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