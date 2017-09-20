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Ярмоленко поучаствовал в двух голах в ворота Гамбурга

Украинский хавбек провел еще один отличный матч за дортмундскую «Боруссию»

  • 20.09.2017 23:18
  • 6386 просмотров
  • 38 комментария
Метки
Getty Images
© Getty Images
Украинский вингер дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко вышел в старте на матч пятого тура Бундеслиги против «Гамбурга».
 
Синдзи Кагава открыл счет на 24-й минуте встречи после штрафного, который заработал и подал Ярмоленко.
 
 
На 63-й минуте встречи Ярмоленко отдал ассист на Обамеянга.
 
 
Спустя четыре минуты после голевой передачи 27-летний украинец был заменен.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 20.09.2017 23:34
    +4
    korrdon, а какое отношение клуб с эмблемой в виде вагины имеет к Мхитаряну? Взяли готового игрока у своего фарма и через годик переподали...
    Ссылка
    korrdon
    online
      korrdon, 20.09.2017 23:35
    -10
    dinamoliga, 20.09.2017 23:31
    korrdon, 20.09.2017 23:28
    kolenval1970, 20.09.2017 23:24 korrdon, 20.09.2017 23:20 Darkness1984, 20.09.2017 23:15 все, опять Вадо неделю не увидим, пердак гореть будет а, Ярмола, красава) реальну игру сделал.. Команда за которую болеет Вадо, выиграла в ЛЧ у одной из лучших команд Италии. Ты всерьез думаешь что кроты завидуют голевому пасу Ярмолы какой-то деревне?Если уж на то пошло бывшие игроки ШД регулярно отличаются им голами и пасами в МЮ, Мансити, Челси. В Лиге которая на голову сильнее немецкой СЬИБАСА ОТСЮДА-ЛоХнесс. Шо такое?))) Мешаю тебе гордится голевому пасу против могучего Гамбурга))) Ну гордись, для вас это в диковинку. Вон Мхитарян в команде лучшего тренера мира в каждом матче голевые раздает, и что-то кроты не распускают перья. А знаешь почему? Для нас это обычное дело, а для одного колхоза целое событие достойное отдельной новости.

    Та не, не уходи, WaDo нету, так мы хоть с тебя поржем

    О гроза всея Шкендербеу))) Ты освоил юмор и готов петросянить? В целом ничего нового. Вы на своем уровне. Раз в жизни продали игрока и теперь о чудо..... он голевой пас отдал. Экая радость то))
    Для меня как для фаната самого успешного украинского клуба вы как дети малые. Ведь для нас успехи бывших игроков в топ клубах обычное дело)
    Уже привыкли смотреть на вас сверху в низ. Так что возможно на вашем уровне даже голевой пас это повод для счастья.
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 20.09.2017 23:35
    +6
    scorpio16, 20.09.2017 23:31
    korrdon, 20.09.2017 23:28
    kolenval1970, 20.09.2017 23:24 korrdon, 20.09.2017 23:20 Darkness1984, 20.09.2017 23:15 все, опять Вадо неделю не увидим, пердак гореть будет а, Ярмола, красава) реальну игру сделал.. Команда за которую болеет Вадо, выиграла в ЛЧ у одной из лучших команд Италии. Ты всерьез думаешь что кроты завидуют голевому пасу Ярмолы какой-то деревне?Если уж на то пошло бывшие игроки ШД регулярно отличаются им голами и пасами в МЮ, Мансити, Челси. В Лиге которая на голову сильнее немецкой СЬИБАСА ОТСЮДА-ЛоХнесс. Шо такое?))) Мешаю тебе гордится голевому пасу против могучего Гамбурга))) Ну гордись, для вас это в диковинку. Вон Мхитарян в команде лучшего тренера мира в каждом матче голевые раздает, и что-то кроты не распускают перья. А знаешь почему? Для нас это обычное дело, а для одного колхоза целое событие достойное отдельной новости.

    Ему про украинца говорят, а он как не бразилец так армяна снова пихает )))
    а потому что, своего ничего нету, нечем гордится.. приходится вот радоваться за Бразил и тд. и тп.
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    scorpio16
      scorpio16, 20.09.2017 23:36
    0
    korrdon, 20.09.2017 23:31
    M-E-S-S-E-R, 20.09.2017 23:25
    korrdon, не путай перепроданных латинских обезьян и украинца-воспитанника, капитана.... Немножко разные поводы для радости...
    Блин , моб.инет глюк словил... Про Мхитаряна , он точнее слинял , а не ушел ;) все помним как со скандалом тот трансфер был , что армянин отказывался возвращаться в Донецк
    Обезьян взяли никем, пацанами. Сделали из них футболистов мирового уровня. Продали за деньги в пару раз большие чем вашего Ярмолу. Даже Мхитарян в ту же Боруссию 100 лет назад дороже ушел.
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 20.09.2017 23:38
    0
    korrdon, 20.09.2017 23:31
    M-E-S-S-E-R, 20.09.2017 23:25
    korrdon, не путай перепроданных латинских обезьян и украинца-воспитанника, капитана.... Немножко разные поводы для радости...

    Обезьян взяли никем, пацанами. Сделали из них футболистов мирового уровня. Продали за деньги в пару раз большие чем вашего Ярмолу. Даже Мхитарян в ту же Боруссию 100 лет назад дороже ушел.
    йди вже спати,мавпизя,а то завтра в школі двійок нахапаєш через недосип))
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    jwls
      jwls, 20.09.2017 23:38
    +1
    korrdon, 20.09.2017 23:31
    M-E-S-S-E-R, 20.09.2017 23:25
    korrdon, не путай перепроданных латинских обезьян и украинца-воспитанника, капитана.... Немножко разные поводы для радости...

    Обезьян взяли никем, пацанами. Сделали из них футболистов мирового уровня. Продали за деньги в пару раз большие чем вашего Ярмолу. Даже Мхитарян в ту же Боруссию 100 лет назад дороже ушел.
    Я не понимаю, почему нельзя радоваться и тому, и другому. Мне реально приятно, что Мхитарян достиг такого успеха. И в двойне приятно за Ярмолу. Почему не признать, что и то, и другое - отличные события в плане престижа украинского футбола? Это камень не только в твой огород, а как бы вопрос ко всем спорщикам на эту тему)
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 20.09.2017 23:39
    +2
    korrdon, 20.09.2017 23:35
    dinamoliga, 20.09.2017 23:31
    korrdon, 20.09.2017 23:28 kolenval1970, 20.09.2017 23:24 korrdon, 20.09.2017 23:20 Darkness1984, 20.09.2017 23:15 все, опять Вадо неделю не увидим, пердак гореть будет а, Ярмола, красава) реальну игру сделал.. Команда за которую болеет Вадо, выиграла в ЛЧ у одной из лучших команд Италии. Ты всерьез думаешь что кроты завидуют голевому пасу Ярмолы какой-то деревне?Если уж на то пошло бывшие игроки ШД регулярно отличаются им голами и пасами в МЮ, Мансити, Челси. В Лиге которая на голову сильнее немецкой СЬИБАСА ОТСЮДА-ЛоХнесс. Шо такое?))) Мешаю тебе гордится голевому пасу против могучего Гамбурга))) Ну гордись, для вас это в диковинку. Вон Мхитарян в команде лучшего тренера мира в каждом матче голевые раздает, и что-то кроты не распускают перья. А знаешь почему? Для нас это обычное дело, а для одного колхоза целое событие достойное отдельной новости. Та не, не уходи, WaDo нету, так мы хоть с тебя поржем

    О гроза всея Шкендербеу))) Ты освоил юмор и готов петросянить? В целом ничего нового. Вы на своем уровне. Раз в жизни продали игрока и теперь о чудо..... он голевой пас отдал. Экая радость то))Для меня как для фаната самого успешного украинского клуба вы как дети малые. Ведь для нас успехи бывших игроков в топ клубах обычное дело)Уже привыкли смотреть на вас сверху в низ. Так что возможно на вашем уровне даже голевой пас это повод для счастья.
    ты тут сильно не пыжся, а то сверху очень больно падать.. раз в жизни продали игрока, ага.. с тебя реально можно как с Вадо ржать, давай еще за заговор про минусы начни говорить
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    korrdon
    online
      korrdon, 20.09.2017 23:40
    -5
    M-E-S-S-E-R, 20.09.2017 23:34
    korrdon, а какое отношение клуб с эмблемой в виде вагины имеет к Мхитаряну? Взяли готового игрока у своего фарма и через годик переподали...

    Через годик, да эксперт? Мне кажется через 3. И именно в Шахте он раскрылся и заиграл. Что-то его из Метадона в Боруссию не звали.
    Повторюсь, ваши комплексы ничего кроме улыбки не вызывают. Вы дети по трансферам на фоне ШД. Когда от нас уходили люди в клубы калибра МС вы пускали слюни от зависти. А теперь появился аж 1 трансфер достойный за 10 лет и надули перья.
    Напомню, любой топовый игрок ШД уходил дороже вашей супер звезды. Это к слову об уровне. Европейцы знают кто и где
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 20.09.2017 23:41
    +1
    jwls, 20.09.2017 23:38
    korrdon, 20.09.2017 23:31
    M-E-S-S-E-R, 20.09.2017 23:25 korrdon, не путай перепроданных латинских обезьян и украинца-воспитанника, капитана.... Немножко разные поводы для радости... Обезьян взяли никем, пацанами. Сделали из них футболистов мирового уровня. Продали за деньги в пару раз большие чем вашего Ярмолу. Даже Мхитарян в ту же Боруссию 100 лет назад дороже ушел.

    Я не понимаю, почему нельзя радоваться и тому, и другому. Мне реально приятно, что Мхитарян достиг такого успеха. И в двойне приятно за Ярмолу. Почему не признать, что и то, и другое - отличные события в плане престижа украинского футбола? Это камень не только в твой огород, а как бы вопрос ко всем спорщикам на эту тему)
    а никто и не спорит, что они достигли хорошего уровня... есть просто отличие нас, от Вадо и кордона, мы гнылью не бросаемся
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    kolenval1970
    online
      kolenval1970, 20.09.2017 23:41
    +1
    korrdon, 20.09.2017 23:28
    kolenval1970, 20.09.2017 23:24
    korrdon, 20.09.2017 23:20 Darkness1984, 20.09.2017 23:15 все, опять Вадо неделю не увидим, пердак гореть будет а, Ярмола, красава) реальну игру сделал.. Команда за которую болеет Вадо, выиграла в ЛЧ у одной из лучших команд Италии. Ты всерьез думаешь что кроты завидуют голевому пасу Ярмолы какой-то деревне?Если уж на то пошло бывшие игроки ШД регулярно отличаются им голами и пасами в МЮ, Мансити, Челси. В Лиге которая на голову сильнее немецкой СЬИБАСА ОТСЮДА-ЛоХнесс.

    Шо такое?))) Мешаю тебе гордится голевому пасу против могучего Гамбурга))) Ну гордись, для вас это в диковинку. Вон Мхитарян в команде лучшего тренера мира в каждом матче голевые раздает, и что-то кроты не распускают перья. А знаешь почему? Для нас это обычное дело, а для одного колхоза целое событие достойное отдельной новости.
    ДЛЯ ВАС ОБЫЧНОЕ ДЕЛО-ЗА ЩЕКУ БРАТЬ НА ПОСТОЙ.А НА СЧЕТ КОЛХОЗА- ГАМБУРГ ЕДИНСТВЕННАЯ КОМАНДА НЕ ВЫЛЕТАВШАЯ В НИЗШИЙ ДИВИЗИОН ИЗ БУНДЕСЛИГИ С ЕЕ ОРГАНИЗОВАНИЯ В 1963 году.ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ, КУБКА КУБКОВ И МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНОГО КУБКАдо коих твоему SCHLUKHTERU НИКОГДА НЕ ДОПЕРДЕТЬ.
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    СЕРГЕЙ КАКУН
    online
      СЕРГЕЙ КАКУН, 20.09.2017 23:42
    +3
    Ватные завидуйте молча .
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 20.09.2017 23:43
    +2
    Отстаньте от кротофила!... Пускай испражнится! в ближайшую неделю они все попрячутся и будут языки в ж0пе держать (после всерона в ЛЧ и положительной 2-й пробы священной сырной коровы)...
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    Nashwill
    online
      Nashwill, 20.09.2017 23:43
    +2
    korrdon, 20.09.2017 23:35
    dinamoliga, 20.09.2017 23:31
    korrdon, 20.09.2017 23:28 kolenval1970, 20.09.2017 23:24 korrdon, 20.09.2017 23:20 Darkness1984, 20.09.2017 23:15 все, опять Вадо неделю не увидим, пердак гореть будет а, Ярмола, красава) реальну игру сделал.. Команда за которую болеет Вадо, выиграла в ЛЧ у одной из лучших команд Италии. Ты всерьез думаешь что кроты завидуют голевому пасу Ярмолы какой-то деревне?Если уж на то пошло бывшие игроки ШД регулярно отличаются им голами и пасами в МЮ, Мансити, Челси. В Лиге которая на голову сильнее немецкой СЬИБАСА ОТСЮДА-ЛоХнесс. Шо такое?))) Мешаю тебе гордится голевому пасу против могучего Гамбурга))) Ну гордись, для вас это в диковинку. Вон Мхитарян в команде лучшего тренера мира в каждом матче голевые раздает, и что-то кроты не распускают перья. А знаешь почему? Для нас это обычное дело, а для одного колхоза целое событие достойное отдельной новости. Та не, не уходи, WaDo нету, так мы хоть с тебя поржем

    О гроза всея Шкендербеу))) Ты освоил юмор и готов петросянить? В целом ничего нового. Вы на своем уровне. Раз в жизни продали игрока и теперь о чудо..... он голевой пас отдал. Экая радость то))Для меня как для фаната самого успешного украинского клуба вы как дети малые. Ведь для нас успехи бывших игроков в топ клубах обычное дело)Уже привыкли смотреть на вас сверху в низ. Так что возможно на вашем уровне даже голевой пас это повод для счастья.
    твій клюб - не український,гравці його грають не за Україну,а за Донбасс (так вони самі говорять),вони не вважають Донбасс Україною. твій клюб - позор українського футболу, кодло брехунів,симулянтів,бандюків і, як недавно стало відомо,наріків
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 20.09.2017 23:43
    +3
    korrdon, 20.09.2017 23:35
    dinamoliga, 20.09.2017 23:31
    korrdon, 20.09.2017 23:28 kolenval1970, 20.09.2017 23:24 korrdon, 20.09.2017 23:20 Darkness1984, 20.09.2017 23:15 все, опять Вадо неделю не увидим, пердак гореть будет а, Ярмола, красава) реальну игру сделал.. Команда за которую болеет Вадо, выиграла в ЛЧ у одной из лучших команд Италии. Ты всерьез думаешь что кроты завидуют голевому пасу Ярмолы какой-то деревне?Если уж на то пошло бывшие игроки ШД регулярно отличаются им голами и пасами в МЮ, Мансити, Челси. В Лиге которая на голову сильнее немецкой СЬИБАСА ОТСЮДА-ЛоХнесс. Шо такое?))) Мешаю тебе гордится голевому пасу против могучего Гамбурга))) Ну гордись, для вас это в диковинку. Вон Мхитарян в команде лучшего тренера мира в каждом матче голевые раздает, и что-то кроты не распускают перья. А знаешь почему? Для нас это обычное дело, а для одного колхоза целое событие достойное отдельной новости. Та не, не уходи, WaDo нету, так мы хоть с тебя поржем

    О гроза всея Шкендербеу))) Ты освоил юмор и готов петросянить? В целом ничего нового. Вы на своем уровне. Раз в жизни продали игрока и теперь о чудо..... он голевой пас отдал. Экая радость то))Для меня как для фаната самого успешного украинского клуба вы как дети малые. Ведь для нас успехи бывших игроков в топ клубах обычное дело)Уже привыкли смотреть на вас сверху в низ. Так что возможно на вашем уровне даже голевой пас это повод для счастья.

    Успешного в чем? В барыжничестве? Ну тут никто спорить не будет. А по достижениям вам колхозники до Динамо еще пыхтеть и пыхтеть. Лет 40. Как бы вы не пыжились и не тужились. Вашим успехам 10 лет общего счета. А Динамо 50 лет уже без малого на вершинах. В сегодня есть, а завтра вас не будет. За вами ничего. Не станет Ахметова - не станет и Шахтера. А Динамо будет всегда. Так что - иди ка ты со своим комплексом неполноценности в Диканьку.
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    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 20.09.2017 23:44
    +2
    korrdon, 20.09.2017 23:40
    M-E-S-S-E-R, 20.09.2017 23:34
    korrdon, а какое отношение клуб с эмблемой в виде вагины имеет к Мхитаряну? Взяли готового игрока у своего фарма и через годик переподали...

    Через годик, да эксперт? Мне кажется через 3. И именно в Шахте он раскрылся и заиграл. Что-то его из Метадона в Боруссию не звали.Повторюсь, ваши комплексы ничего кроме улыбки не вызывают. Вы дети по трансферам на фоне ШД. Когда от нас уходили люди в клубы калибра МС вы пускали слюни от зависти. А теперь появился аж 1 трансфер достойный за 10 лет и надули перья.Напомню, любой топовый игрок ШД уходил дороже вашей супер звезды. Это к слову об уровне. Европейцы знают кто и где
    зато ваша команда, не дала ни одного толкового игрокка в сборную.. как не Коваленко, то ракицкий.. один играть не умеет, другой и играть и гимн своей страны спеть. иди болей за бразил, ущербный
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    Romanchik83
    online
      Romanchik83, 20.09.2017 23:44
    +2
    Спасибо ,Ярмоленко,что дарит нашему футболу такие разные эмоции!Это плюс нашему футболу.А для некоторых повод дерьмом поливать друг друга..И пиписками померяться)))
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    dinamoliga
    online
      dinamoliga, 20.09.2017 23:49
    0
    korrdon, 20.09.2017 23:35
    dinamoliga, 20.09.2017 23:31
    korrdon, 20.09.2017 23:28 kolenval1970, 20.09.2017 23:24 korrdon, 20.09.2017 23:20 Darkness1984, 20.09.2017 23:15 все, опять Вадо неделю не увидим, пердак гореть будет а, Ярмола, красава) реальну игру сделал.. Команда за которую болеет Вадо, выиграла в ЛЧ у одной из лучших команд Италии. Ты всерьез думаешь что кроты завидуют голевому пасу Ярмолы какой-то деревне?Если уж на то пошло бывшие игроки ШД регулярно отличаются им голами и пасами в МЮ, Мансити, Челси. В Лиге которая на голову сильнее немецкой СЬИБАСА ОТСЮДА-ЛоХнесс. Шо такое?))) Мешаю тебе гордится голевому пасу против могучего Гамбурга))) Ну гордись, для вас это в диковинку. Вон Мхитарян в команде лучшего тренера мира в каждом матче голевые раздает, и что-то кроты не распускают перья. А знаешь почему? Для нас это обычное дело, а для одного колхоза целое событие достойное отдельной новости. Та не, не уходи, WaDo нету, так мы хоть с тебя поржем

    О гроза всея Шкендербеу))) Ты освоил юмор и готов петросянить? В целом ничего нового. Вы на своем уровне. Раз в жизни продали игрока и теперь о чудо..... он голевой пас отдал. Экая радость то))Для меня как для фаната самого успешного украинского клуба вы как дети малые. Ведь для нас успехи бывших игроков в топ клубах обычное дело)Уже привыкли смотреть на вас сверху в низ. Так что возможно на вашем уровне даже голевой пас это повод для счастья.

    Раз
    korrdon, 20.09.2017 23:35
    dinamoliga, 20.09.2017 23:31
    korrdon, 20.09.2017 23:28 kolenval1970, 20.09.2017 23:24 korrdon, 20.09.2017 23:20 Darkness1984, 20.09.2017 23:15 все, опять Вадо неделю не увидим, пердак гореть будет а, Ярмола, красава) реальну игру сделал.. Команда за которую болеет Вадо, выиграла в ЛЧ у одной из лучших команд Италии. Ты всерьез думаешь что кроты завидуют голевому пасу Ярмолы какой-то деревне?Если уж на то пошло бывшие игроки ШД регулярно отличаются им голами и пасами в МЮ, Мансити, Челси. В Лиге которая на голову сильнее немецкой СЬИБАСА ОТСЮДА-ЛоХнесс. Шо такое?))) Мешаю тебе гордится голевому пасу против могучего Гамбурга))) Ну гордись, для вас это в диковинку. Вон Мхитарян в команде лучшего тренера мира в каждом матче голевые раздает, и что-то кроты не распускают перья. А знаешь почему? Для нас это обычное дело, а для одного колхоза целое событие достойное отдельной новости. Та не, не уходи, WaDo нету, так мы хоть с тебя поржем

    О гроза всея Шкендербеу))) Ты освоил юмор и готов петросянить? В целом ничего нового. Вы на своем уровне. Раз в жизни продали игрока и теперь о чудо..... он голевой пас отдал. Экая радость то))Для меня как для фаната самого успешного украинского клуба вы как дети малые. Ведь для нас успехи бывших игроков в топ клубах обычное дело)Уже привыкли смотреть на вас сверху в низ. Так что возможно на вашем уровне даже голевой пас это повод для счастья.

    Раз в жизни? А ты знаешь, малыш, кого еще в 90 х годах за десятки лямов продавали в Украине? Или ты тогда не родился еще?
    Да и самый удачный клуб должен иметь больше всего трофеев. А кто в Украине самый титулованный, напомнишь?
    Вы всего лишь профотстойкник пляжей Копакабаны, и ваши самые успешные игроки, говорят что, за пол года в норм клубе получили больше умений , чем за все время в Копанке
    А мы тут за своих переживаем, а не за заробитчан
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    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 20.09.2017 23:50
    0
    бесят тупые кроты.. когда продали в БД, все дружно орали, что он дерево, Бревноленко, не заиграет, там игроки выше него уровнем.. когда Украинский футболист заиграл в Бундеслиге, так сразу он просто играет с деревней.. кроты, обтекайте.. вы ни одного игрока не воспитали( я про Украинского игрока) какие же все таки вы упоротые
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