Ярмоленко поучаствовал в двух голах в ворота Гамбурга

Украинский вингер дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко вышел в старте на матч пятого тура Бундеслиги против «Гамбурга».
Синдзи Кагава открыл счет на 24-й минуте встречи после штрафного, который заработал и подал Ярмоленко.
0-1 pic.twitter.com/f9bcYgIOIO— @BVBSudtribune (@WatchBVB) 20 сентября 2017 г.
На 63-й минуте встречи Ярмоленко отдал ассист на Обамеянга.
0-2 pic.twitter.com/oiiy7QxWmJ— @BVBSudtribune (@WatchBVB) 20 сентября 2017 г.
Спустя четыре минуты после голевой передачи 27-летний украинец был заменен.
Источник — Sport.ua
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kolenval1970, 20.09.2017 23:24 korrdon, 20.09.2017 23:20 Darkness1984, 20.09.2017 23:15 все, опять Вадо неделю не увидим, пердак гореть будет а, Ярмола, красава) реальну игру сделал.. Команда за которую болеет Вадо, выиграла в ЛЧ у одной из лучших команд Италии. Ты всерьез думаешь что кроты завидуют голевому пасу Ярмолы какой-то деревне?Если уж на то пошло бывшие игроки ШД регулярно отличаются им голами и пасами в МЮ, Мансити, Челси. В Лиге которая на голову сильнее немецкой СЬИБАСА ОТСЮДА-ЛоХнесс. Шо такое?))) Мешаю тебе гордится голевому пасу против могучего Гамбурга))) Ну гордись, для вас это в диковинку. Вон Мхитарян в команде лучшего тренера мира в каждом матче голевые раздает, и что-то кроты не распускают перья. А знаешь почему? Для нас это обычное дело, а для одного колхоза целое событие достойное отдельной новости.
Та не, не уходи, WaDo нету, так мы хоть с тебя поржем
О гроза всея Шкендербеу))) Ты освоил юмор и готов петросянить? В целом ничего нового. Вы на своем уровне. Раз в жизни продали игрока и теперь о чудо..... он голевой пас отдал. Экая радость то))
Для меня как для фаната самого успешного украинского клуба вы как дети малые. Ведь для нас успехи бывших игроков в топ клубах обычное дело)
Уже привыкли смотреть на вас сверху в низ. Так что возможно на вашем уровне даже голевой пас это повод для счастья.
kolenval1970, 20.09.2017 23:24 korrdon, 20.09.2017 23:20 Darkness1984, 20.09.2017 23:15 все, опять Вадо неделю не увидим, пердак гореть будет а, Ярмола, красава) реальну игру сделал.. Команда за которую болеет Вадо, выиграла в ЛЧ у одной из лучших команд Италии. Ты всерьез думаешь что кроты завидуют голевому пасу Ярмолы какой-то деревне?Если уж на то пошло бывшие игроки ШД регулярно отличаются им голами и пасами в МЮ, Мансити, Челси. В Лиге которая на голову сильнее немецкой СЬИБАСА ОТСЮДА-ЛоХнесс. Шо такое?))) Мешаю тебе гордится голевому пасу против могучего Гамбурга))) Ну гордись, для вас это в диковинку. Вон Мхитарян в команде лучшего тренера мира в каждом матче голевые раздает, и что-то кроты не распускают перья. А знаешь почему? Для нас это обычное дело, а для одного колхоза целое событие достойное отдельной новости.
Ему про украинца говорят, а он как не бразилец так армяна снова пихает )))
korrdon, не путай перепроданных латинских обезьян и украинца-воспитанника, капитана.... Немножко разные поводы для радости...
Блин , моб.инет глюк словил... Про Мхитаряна , он точнее слинял , а не ушел ;) все помним как со скандалом тот трансфер был , что армянин отказывался возвращаться в Донецк
Обезьян взяли никем, пацанами. Сделали из них футболистов мирового уровня. Продали за деньги в пару раз большие чем вашего Ярмолу. Даже Мхитарян в ту же Боруссию 100 лет назад дороже ушел.
korrdon, не путай перепроданных латинских обезьян и украинца-воспитанника, капитана.... Немножко разные поводы для радости...
Обезьян взяли никем, пацанами. Сделали из них футболистов мирового уровня. Продали за деньги в пару раз большие чем вашего Ярмолу. Даже Мхитарян в ту же Боруссию 100 лет назад дороже ушел.
korrdon, не путай перепроданных латинских обезьян и украинца-воспитанника, капитана.... Немножко разные поводы для радости...
Обезьян взяли никем, пацанами. Сделали из них футболистов мирового уровня. Продали за деньги в пару раз большие чем вашего Ярмолу. Даже Мхитарян в ту же Боруссию 100 лет назад дороже ушел.
korrdon, 20.09.2017 23:28 kolenval1970, 20.09.2017 23:24 korrdon, 20.09.2017 23:20 Darkness1984, 20.09.2017 23:15 все, опять Вадо неделю не увидим, пердак гореть будет а, Ярмола, красава) реальну игру сделал.. Команда за которую болеет Вадо, выиграла в ЛЧ у одной из лучших команд Италии. Ты всерьез думаешь что кроты завидуют голевому пасу Ярмолы какой-то деревне?Если уж на то пошло бывшие игроки ШД регулярно отличаются им голами и пасами в МЮ, Мансити, Челси. В Лиге которая на голову сильнее немецкой СЬИБАСА ОТСЮДА-ЛоХнесс. Шо такое?))) Мешаю тебе гордится голевому пасу против могучего Гамбурга))) Ну гордись, для вас это в диковинку. Вон Мхитарян в команде лучшего тренера мира в каждом матче голевые раздает, и что-то кроты не распускают перья. А знаешь почему? Для нас это обычное дело, а для одного колхоза целое событие достойное отдельной новости. Та не, не уходи, WaDo нету, так мы хоть с тебя поржем
О гроза всея Шкендербеу))) Ты освоил юмор и готов петросянить? В целом ничего нового. Вы на своем уровне. Раз в жизни продали игрока и теперь о чудо..... он голевой пас отдал. Экая радость то))Для меня как для фаната самого успешного украинского клуба вы как дети малые. Ведь для нас успехи бывших игроков в топ клубах обычное дело)Уже привыкли смотреть на вас сверху в низ. Так что возможно на вашем уровне даже голевой пас это повод для счастья.
Через годик, да эксперт? Мне кажется через 3. И именно в Шахте он раскрылся и заиграл. Что-то его из Метадона в Боруссию не звали.
Повторюсь, ваши комплексы ничего кроме улыбки не вызывают. Вы дети по трансферам на фоне ШД. Когда от нас уходили люди в клубы калибра МС вы пускали слюни от зависти. А теперь появился аж 1 трансфер достойный за 10 лет и надули перья.
Напомню, любой топовый игрок ШД уходил дороже вашей супер звезды. Это к слову об уровне. Европейцы знают кто и где
M-E-S-S-E-R, 20.09.2017 23:25 korrdon, не путай перепроданных латинских обезьян и украинца-воспитанника, капитана.... Немножко разные поводы для радости... Обезьян взяли никем, пацанами. Сделали из них футболистов мирового уровня. Продали за деньги в пару раз большие чем вашего Ярмолу. Даже Мхитарян в ту же Боруссию 100 лет назад дороже ушел.
Я не понимаю, почему нельзя радоваться и тому, и другому. Мне реально приятно, что Мхитарян достиг такого успеха. И в двойне приятно за Ярмолу. Почему не признать, что и то, и другое - отличные события в плане престижа украинского футбола? Это камень не только в твой огород, а как бы вопрос ко всем спорщикам на эту тему)
korrdon, 20.09.2017 23:20 Darkness1984, 20.09.2017 23:15 все, опять Вадо неделю не увидим, пердак гореть будет а, Ярмола, красава) реальну игру сделал.. Команда за которую болеет Вадо, выиграла в ЛЧ у одной из лучших команд Италии. Ты всерьез думаешь что кроты завидуют голевому пасу Ярмолы какой-то деревне?Если уж на то пошло бывшие игроки ШД регулярно отличаются им голами и пасами в МЮ, Мансити, Челси. В Лиге которая на голову сильнее немецкой СЬИБАСА ОТСЮДА-ЛоХнесс.
Шо такое?))) Мешаю тебе гордится голевому пасу против могучего Гамбурга))) Ну гордись, для вас это в диковинку. Вон Мхитарян в команде лучшего тренера мира в каждом матче голевые раздает, и что-то кроты не распускают перья. А знаешь почему? Для нас это обычное дело, а для одного колхоза целое событие достойное отдельной новости.
korrdon, 20.09.2017 23:28 kolenval1970, 20.09.2017 23:24 korrdon, 20.09.2017 23:20 Darkness1984, 20.09.2017 23:15 все, опять Вадо неделю не увидим, пердак гореть будет а, Ярмола, красава) реальну игру сделал.. Команда за которую болеет Вадо, выиграла в ЛЧ у одной из лучших команд Италии. Ты всерьез думаешь что кроты завидуют голевому пасу Ярмолы какой-то деревне?Если уж на то пошло бывшие игроки ШД регулярно отличаются им голами и пасами в МЮ, Мансити, Челси. В Лиге которая на голову сильнее немецкой СЬИБАСА ОТСЮДА-ЛоХнесс. Шо такое?))) Мешаю тебе гордится голевому пасу против могучего Гамбурга))) Ну гордись, для вас это в диковинку. Вон Мхитарян в команде лучшего тренера мира в каждом матче голевые раздает, и что-то кроты не распускают перья. А знаешь почему? Для нас это обычное дело, а для одного колхоза целое событие достойное отдельной новости. Та не, не уходи, WaDo нету, так мы хоть с тебя поржем
О гроза всея Шкендербеу))) Ты освоил юмор и готов петросянить? В целом ничего нового. Вы на своем уровне. Раз в жизни продали игрока и теперь о чудо..... он голевой пас отдал. Экая радость то))Для меня как для фаната самого успешного украинского клуба вы как дети малые. Ведь для нас успехи бывших игроков в топ клубах обычное дело)Уже привыкли смотреть на вас сверху в низ. Так что возможно на вашем уровне даже голевой пас это повод для счастья.
korrdon, 20.09.2017 23:28 kolenval1970, 20.09.2017 23:24 korrdon, 20.09.2017 23:20 Darkness1984, 20.09.2017 23:15 все, опять Вадо неделю не увидим, пердак гореть будет а, Ярмола, красава) реальну игру сделал.. Команда за которую болеет Вадо, выиграла в ЛЧ у одной из лучших команд Италии. Ты всерьез думаешь что кроты завидуют голевому пасу Ярмолы какой-то деревне?Если уж на то пошло бывшие игроки ШД регулярно отличаются им голами и пасами в МЮ, Мансити, Челси. В Лиге которая на голову сильнее немецкой СЬИБАСА ОТСЮДА-ЛоХнесс. Шо такое?))) Мешаю тебе гордится голевому пасу против могучего Гамбурга))) Ну гордись, для вас это в диковинку. Вон Мхитарян в команде лучшего тренера мира в каждом матче голевые раздает, и что-то кроты не распускают перья. А знаешь почему? Для нас это обычное дело, а для одного колхоза целое событие достойное отдельной новости. Та не, не уходи, WaDo нету, так мы хоть с тебя поржем
О гроза всея Шкендербеу))) Ты освоил юмор и готов петросянить? В целом ничего нового. Вы на своем уровне. Раз в жизни продали игрока и теперь о чудо..... он голевой пас отдал. Экая радость то))Для меня как для фаната самого успешного украинского клуба вы как дети малые. Ведь для нас успехи бывших игроков в топ клубах обычное дело)Уже привыкли смотреть на вас сверху в низ. Так что возможно на вашем уровне даже голевой пас это повод для счастья.
Успешного в чем? В барыжничестве? Ну тут никто спорить не будет. А по достижениям вам колхозники до Динамо еще пыхтеть и пыхтеть. Лет 40. Как бы вы не пыжились и не тужились. Вашим успехам 10 лет общего счета. А Динамо 50 лет уже без малого на вершинах. В сегодня есть, а завтра вас не будет. За вами ничего. Не станет Ахметова - не станет и Шахтера. А Динамо будет всегда. Так что - иди ка ты со своим комплексом неполноценности в Диканьку.
korrdon, а какое отношение клуб с эмблемой в виде вагины имеет к Мхитаряну? Взяли готового игрока у своего фарма и через годик переподали...
Через годик, да эксперт? Мне кажется через 3. И именно в Шахте он раскрылся и заиграл. Что-то его из Метадона в Боруссию не звали.Повторюсь, ваши комплексы ничего кроме улыбки не вызывают. Вы дети по трансферам на фоне ШД. Когда от нас уходили люди в клубы калибра МС вы пускали слюни от зависти. А теперь появился аж 1 трансфер достойный за 10 лет и надули перья.Напомню, любой топовый игрок ШД уходил дороже вашей супер звезды. Это к слову об уровне. Европейцы знают кто и где
korrdon, 20.09.2017 23:28 kolenval1970, 20.09.2017 23:24 korrdon, 20.09.2017 23:20 Darkness1984, 20.09.2017 23:15 все, опять Вадо неделю не увидим, пердак гореть будет а, Ярмола, красава) реальну игру сделал.. Команда за которую болеет Вадо, выиграла в ЛЧ у одной из лучших команд Италии. Ты всерьез думаешь что кроты завидуют голевому пасу Ярмолы какой-то деревне?Если уж на то пошло бывшие игроки ШД регулярно отличаются им голами и пасами в МЮ, Мансити, Челси. В Лиге которая на голову сильнее немецкой СЬИБАСА ОТСЮДА-ЛоХнесс. Шо такое?))) Мешаю тебе гордится голевому пасу против могучего Гамбурга))) Ну гордись, для вас это в диковинку. Вон Мхитарян в команде лучшего тренера мира в каждом матче голевые раздает, и что-то кроты не распускают перья. А знаешь почему? Для нас это обычное дело, а для одного колхоза целое событие достойное отдельной новости. Та не, не уходи, WaDo нету, так мы хоть с тебя поржем
О гроза всея Шкендербеу))) Ты освоил юмор и готов петросянить? В целом ничего нового. Вы на своем уровне. Раз в жизни продали игрока и теперь о чудо..... он голевой пас отдал. Экая радость то))Для меня как для фаната самого успешного украинского клуба вы как дети малые. Ведь для нас успехи бывших игроков в топ клубах обычное дело)Уже привыкли смотреть на вас сверху в низ. Так что возможно на вашем уровне даже голевой пас это повод для счастья.
Раз
korrdon, 20.09.2017 23:28 kolenval1970, 20.09.2017 23:24 korrdon, 20.09.2017 23:20 Darkness1984, 20.09.2017 23:15 все, опять Вадо неделю не увидим, пердак гореть будет а, Ярмола, красава) реальну игру сделал.. Команда за которую болеет Вадо, выиграла в ЛЧ у одной из лучших команд Италии. Ты всерьез думаешь что кроты завидуют голевому пасу Ярмолы какой-то деревне?Если уж на то пошло бывшие игроки ШД регулярно отличаются им голами и пасами в МЮ, Мансити, Челси. В Лиге которая на голову сильнее немецкой СЬИБАСА ОТСЮДА-ЛоХнесс. Шо такое?))) Мешаю тебе гордится голевому пасу против могучего Гамбурга))) Ну гордись, для вас это в диковинку. Вон Мхитарян в команде лучшего тренера мира в каждом матче голевые раздает, и что-то кроты не распускают перья. А знаешь почему? Для нас это обычное дело, а для одного колхоза целое событие достойное отдельной новости. Та не, не уходи, WaDo нету, так мы хоть с тебя поржем
О гроза всея Шкендербеу))) Ты освоил юмор и готов петросянить? В целом ничего нового. Вы на своем уровне. Раз в жизни продали игрока и теперь о чудо..... он голевой пас отдал. Экая радость то))Для меня как для фаната самого успешного украинского клуба вы как дети малые. Ведь для нас успехи бывших игроков в топ клубах обычное дело)Уже привыкли смотреть на вас сверху в низ. Так что возможно на вашем уровне даже голевой пас это повод для счастья.
Раз в жизни? А ты знаешь, малыш, кого еще в 90 х годах за десятки лямов продавали в Украине? Или ты тогда не родился еще?
Да и самый удачный клуб должен иметь больше всего трофеев. А кто в Украине самый титулованный, напомнишь?
Вы всего лишь профотстойкник пляжей Копакабаны, и ваши самые успешные игроки, говорят что, за пол года в норм клубе получили больше умений , чем за все время в Копанке
А мы тут за своих переживаем, а не за заробитчан
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