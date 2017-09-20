Зинченко попал в заявку Ман Сити на матч с Вест Бромвичем

Украинский хавбек «Манчестер Сити» Александр Зинченко попал в заявку клуба на матч Кубка лиги с «Вест Бромвичем».
Это первое попадание 20-летнего украинца в заявку английского клуба, он начал игру на скамейке запасных. Матч начался в 22.00.
Напомним, в прошлом сезоне украинец на правах аренды выступал за нидерландский ПСВ.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.