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Зинченко попал в заявку Ман Сити на матч с Вест Бромвичем

Это первое попадание 20-летнего украинца в заявку английского клуба

  • 20.09.2017 22:13
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Getty Images. Александр Зинченко
© Getty Images. Александр Зинченко
Украинский хавбек «Манчестер Сити» Александр Зинченко попал в заявку клуба на матч Кубка лиги с «Вест Бромвичем». 
 
Это первое попадание 20-летнего украинца в заявку английского клуба, он начал игру на скамейке запасных. Матч начался в 22.00.
 
Напомним, в прошлом сезоне украинец на правах аренды выступал за нидерландский ПСВ.

Источник — Sport.ua

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