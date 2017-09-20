Билеты на матч Лиги Европы Динамо – Янг Бойз — от 35 гривен

Киевское «Динамо» начинает продажу билетов на домашний поединок 3-го тура Лиги Европы против «Янг Бойз». Билеты поступят в свободную продажу 21 сентября и будут стоить от 35 до 800 гривен.
Билеты можно будет купить в кассах НСК «Олимпийский» и стадиона «Динамо» имени Лобановского. Время работы касс – с 10:00 до 18:00 в будние дни и с 11:00 до 18:00 в выходные, перерыв с 13:00 до 14:00.
Для владельцев абонементов скидка на билеты — 15%.
Напомним, «Динамо» стартовало в Лиге Европы с волевой домашней победы над «Скендербеу» (3:1).
Поединок «Динамо – Янг Бойз» пройдет на НСК «Олимпийский» 19 октября. Начало — в 22:05.
Источник — ФК Динамо Киев
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