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Билеты на матч Лиги Европы Динамо – Янг Бойз — от 35 гривен

Их можно будет купить в кассах НСК «Олимпийский» и стадиона «Динамо» имени Лобановского

  • 20.09.2017 21:18
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  • 1 комментария
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Билеты на матч Лиги Европы Динамо – Янг Бойз — от 35 гривен
Киевское «Динамо» начинает продажу билетов на домашний поединок 3-го тура Лиги Европы против «Янг Бойз». Билеты поступят в свободную продажу 21 сентября и будут стоить от 35 до 800 гривен.

 
Билеты можно будет купить в кассах НСК «Олимпийский» и стадиона «Динамо» имени Лобановского. Время работы касс – с 10:00 до 18:00 в будние дни и с 11:00 до 18:00 в выходные, перерыв с 13:00 до 14:00.
 
Для владельцев абонементов скидка на билеты — 15%.
 
Напомним, «Динамо» стартовало в Лиге Европы с волевой домашней победы над «Скендербеу» (3:1).
 
Поединок «Динамо – Янг Бойз» пройдет на НСК «Олимпийский» 19 октября. Начало — в 22:05.
 

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 20.09.2017 21:29
    +3
    молодці, а у Львові Зоря по 110 зробила,аж три штуки прийшло.....
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