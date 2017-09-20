Ярмоленко выйдет в старте на поединок с Гамбургом

27-летний украинский полузащитник дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко выйдет в старте поединка 5-го тура Бундеслиги против «Гамбурга».
Матч начнется в 21:30.
Поединок 4-го тура Бундеслиги против «Кельна» Ярмоленко также начал в старте. Андрей отметился голевой передачей и поучаствовал еще в стрех голах своей команды, чем помог «Боруссии» победить со четом 5:0.
Источник — Sport.ua
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