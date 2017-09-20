Боруссия разгромила Гамбург и возглавила Бундеслигу

В пятом туре немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» разгромила «Гамбург» со счетом 3:0.
Украинец Андрей Ярмоленко принял участие в двух голах «шмелей». В первом тайме Андрей заработал штрафной на правом фланге и сам навесил со стандарта. Топрак пробил несильно, а Кагава с близкого расстояния расстрелял ворота. После перерыва «Боруссия» удвоила свое преимущество, когда Обамеянг замкнул прострел от Ярмоленко. На 67-й минуте украинец был заменен.
Третий гол в ворота «Гамбурга» забил Кристиан Пулишич.
Бундеслига. 5-й тур.
«Гамбург» - «Боруссия» (Дортмунд) - 0:3 (0:2)
- Шинджи Кагава, 24, Пьер-Эмерик Обамеянг, 62, Кристиан Пулишич, 79
«Гамбург»: Кристиан Матениа, Деннис Дикмайер, Готоку Сакаи (Дуглас Сантос, 48), Кирьякос Пападопулос, Мегрим Маврай, Андре Хан, Бобби Вуд (Василие Яньичич, 84), Гидеон Юнг, Льюис Холтби, Уолас, Сеяд Салихович (Лука Вальдшмидт, 70)
«Боруссия»: Роман Бюрки, Лукаш Пищек, Омер Топрак, Сократис Папастатопулос, Гонсало Кастро, Кристиан Пулишич, Шинджи Кагава (Махмуд Дауд, 66), Нури Шахин, Андрей Ярмоленко (Максимилиан Филипп, 67), Пьер-Эмерик Обамеянг, Дан-Аксель Загаду (Якоб Бруун-Ларсен, 84)
Кирьякос Пападопулос, 20. Готоку Сакаи, 31. Льюис Холтби, 76.
Арбитр: Феликс Цвайер
Удары (в створ): 5 (2) - 12 (6)
Угловые: 3 - 3
Оффсайды: 5 - 0
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия)
ГАМБУРГ - БОРУССИЯ Д. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Автор — Тишура Александр, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.