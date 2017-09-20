Боруссия разгромила Гамбург и возглавила Бундеслигу

Спасибо ,Ярмоленко,что дарит нашему футболу такие разные эмоции!Это плюс нашему футболу.А для нек...

зато ваша команда, не дала ни одного толкового игрокка в сборную.. как не Коваленко, то ракицкий....

Успешного в чем? В барыжничестве? Ну тут никто спорить не будет. А по достижениям вам колхозники ...

твій клюб - не український,гравці його грають не за Україну,а за Донбасс (так вони самі говорять)...

Отстаньте от кротофила!... Пускай испражнится! в ближайшую неделю они все попрячутся и будут язык...

Ватные завидуйте молча .

ДЛЯ ВАС ОБЫЧНОЕ ДЕЛО-ЗА ЩЕКУ БРАТЬ НА ПОСТОЙ.А НА СЧЕТ КОЛХОЗА- ГАМБУРГ ЕДИНСТВЕННАЯ КОМАНДА НЕ В...