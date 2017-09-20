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Джейсон Стейтем знявся в ролику на НСК Олімпіський

Зірка фільму «Перевізник» відвідав Київ

  • 20.09.2017 20:54
  • 1646 просмотров
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facebook.com/nsc.olimpiyskiy
© facebook.com/nsc.olimpiyskiy

Гадаєте зйомки під дощем це невесело? Тільки не тоді, коли в них бере участь зірка фільму «Перевізник» Джейсон Стейтем. У це важко повірити, але днями на НСК «Олімпіський» компанія «Perspectiva» знімала рекламний ролик з його участю. І робила це соковито. Для Вас чудовий Backstage за участю улюбленого англійського актора, гонорари якого наближаються до мільйона доларів.

Источник — Facebook.com

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